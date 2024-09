ĆUTA PO KO ZNA KOJI PUT LAŽE: Poriče da je Nestorovićeva rekla da Vučić nema osnova da dođe na sednicu o litijumu

NARODNI poslanik Aleksandar Jovanović Ćuta danas je u Narodnoj skupštini nastavio po starom.

On je danas ponovo izrekao očiglednu neistinu, kada je rekao da ovlašćeni predlagač opozicionog predloga o zabrani istraživanja i iskopavanja litijuma i bora Danijela Nestorović nije rekla da Aleksandar Vučić nema ovlašćenja da prisustvuje toj sednici.

On je danas upitao predsednicu parlamenta Anu Brnabić da li će predsednik Republike Aleksandar Vučić prisustvovati današnjoj sednici o litijumu, koja je najavljena za 14 časova. Ona mu je odgovorila da, koliko je ona čula, poslanica Danijela Nestorović je rekla da on ne treba da dolazi. Ćuta je počeo da viče da to nije tačno, na šta je Brnabićeva rekla da će mu ponovo dokazati da laže.

Na samo dva klika, svako može proveriti na internetu ko govori istinu. Tako je narodna poslanica Ekološkog ustanka Danijela Nestorović, koja je i ovlašćeni predlagač predloga zakona, za list Danas, 20. septembra, izjavila sledeće: „Sednici Skupštine prisustvuju narodni poslanici i gosti koje pozove Ana Brnabić, predsednica Skupštine. Svakako gosti nemaju priliku da učestvuju u raspravi. Predsednik Srbije nema ta ovlašćenja da prisustvuje sednici, niti da govori jer je ovo posebna sednica koju je opozicija tražila”, rekla je Nestorovićeva i dodala da Aleksandar Vučić „nema osnova da prisustvuje sednici”.

Ostaje da vidimo šta je sledeće u šta će Ćuta pokušati da nas ubedi.