MREŽA PRIJATELJA ŠTITI SUVERENOST: Analiza "Novosti" - Može li Srbija da bude bitan "šraf" širenja fronta za povratak međunarodnog prava

SERIJOM susreta na marginama Generalne skupštine UN predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa predstavnicima malih slobodarskih država, kao i odavanjem priznanja u vidu odlikovanja, Srbija nastavlja da plete svoju mrežu prijatelja koji, nasuprot "partnera", stoje na istom stanovištu suverenosti i poštovanja Povelje UN i njenih rezolucija.

Na taj način doprinosimo stvaranju tog bloka "malih" koji se glasno suprostavljaju interesima velikih i moćnih sila za povratak na međunarodnopravni poredak.

Ovako naši sagovornici vide poslednju diplomatsku akciju šefa države u Njujorku, a tokom koje je najavio da su svi susreti i ordenje temelji za projekat da "polako pravimo svoju mrežu prijatelja i u Africi, Okeaniji, Karibima".

Nekadašnji šef diplomatije Vladislav Jovanović ističe da je to zdrav pristup jedne male zemlje kao što je Srbija i da je njen životni interes da ima što veći broj prijateljskih zemalja u svim delovima sveta, koje joj nikakvo zlo nisu učinile, dok s druge strane imamo "partnere" koji su ostali naši dužnici i ne žele da te dugove isplate.

- Ovo je važno jer svet ulazi u jedan dramatični rasplet, stvaraju se mogućnosti za uređenje sveta na osnovama prihvatljivim za sve, a ne na onim koje diktiraju neke velike sile i njihovi vojni savezi - objašnjava Jovanović za "Novosti".

- U tom dramatičnom periodu, dolaziće do velikog broja međunarodnih skupova, konferencija i vrlo je važno da na tim skupovima Srbija pokreće pitanja koja se tiču nje i našeg regiona kako bismo što veći broj zemalja upoznali sa našom situacijom i pridobili ih. Te male zemlje poput nas, svesne su da braneći nas, brane i sebe i tu preglasavanjima na međunarodnoj sceni, svaki glas koji je jednak, bio bi dragocen. To se pokazalo i tokom nedavnog usvajanja Rezolucije o genocidu o Srebrenici, kada su baš te zemlje, koje sada predsednik odlikuje, pomogle da stavovi Srbije ostanu u većini. Orijentacija na sve veći broj prijatelja za jednu malu i nezavisnu državu je od presudnog značaja.

Jovanović ukazuje na to da su to sve zemlje koje su van evroatlantskog kluba, koje su prilikom razmatranja sadašnjih ratova i kriza u svetu, pokazale da žele da zadrže samostalnu politiku:

- Na primer, evroatlantski klub koji je uveo totalne sankcije Rusije van sistema UN nije uspeo do sada da pridobije nijednu zemlju tzv. Juga, a ni sve evropske zemlje. BRIKS je, takođe, relativno nova politička organizacija koja se zalaže za preuređenje sveta na demokratskim principima i sa podjednakim uvažavanjem suvereniteta i teritorijalnog integriteta. To su sve važne zemlje za nas, pogotovo one koje ne priznaju nezavisnost Kosova. Kada je reč o evropskih zemaljama, ne treba zaboraviti ni pet članica EU koje ne priznaju lažnu državu.

Vučić: Borba za pozicioniranje PREDSEDNIK Srbije juče je, sumirajući proteklu sedmicu u Njujorku, istakao da je to bilo "sedam dana borbe za pozicioniranje Srbije u ekonomskom i političkom smislu": - Napravili smo nove i važne ekonomske kontakte, predstavili potencijale zemlje, razgovarali sa svima, slušali i učili od drugih. Vodio sam teške razgovore o KiM. Naše je da nastavimo da se ponašamo odgovorno, da čuvamo mir, život i opstanak našeg stanovništva na KiM, čuvajući pravno političku državnost Srbije. Moramo da obezbedimo svoje nacionalne interse, svoju samostalnost, sigurnost, da učimo što je moguće više, da uhvatimo korak sa svetom.

Istoričar Srđan Graovac objašnjava da ako je išta dobro proizašlo iz Rezolucije o Srebrenici, to je što su se iskristalisali prijatelji od partnera.

- Svesni smo da je veliki broj malih zemalja stao na našu stranu - navodi Graovac za naš list. - Pokazale su svoju suverenost i zabrinutost za ponašanje velikih sila koje međunarodno pravo bacaju pod noge. U ovom trenutku, prioritet malih zemalja je očuvanje sopstvenih interesa i međunarodnog prava. Ovim smo razbudili našu diplomatiju, za koju ne mogu da kažem da nije bila funkcionalna, ali imali smo sada u kratkom roku diplomatski napor da što veći broj zemalja pridobijemo za svoje stanovište, uspostavili smo kontakte sa državama sa kojima ih ranije nismo imali. To su sve temelji na osnovu kojih možemo da razvijamo bliska prijateljstva, pogotovo sa onim zemljama koje nisu priznale nezavisnost Kosova, a koje mogu da utiču snažnije na one koje se kolebaju po ovom pitanju. Zato je važno što smo ojačali mrežu prijatelja.

Praveći razliku između prijatelja i partnera, predsednik Srbije u UN uručio je ordenje predstavnicima Rusije, UAE, Venecuele, Nikaragve, Brazila i Kube...

- Polako pravimo svoju malu mrežu prijatelja u Africi, Okeaniji, na Karibima - rekao je tom prilikom Vučić.

On je tokom dodele odlikovanja, isticao da je to "simbol zajedničke brobe za pravdu i mir" i podršku poštovanju međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta Srbije. Vučić je tom prilikom ocenio da se u svetu "politički diže glas malih zemalja" i da se "antikolonijalni i antiimperijalni glasovi" čuju iz Afrike, kao i sve više iz Južne Amerike.

Predsednik Srbije ranije je ukazivao da "ne možemo da kažemo da su nam prijatelji oni koji nam komadaju teritoriju i pri tome to nazivaju civilizacijskom vrednošću":

- Bićeš nam partner u milion stvari, ali nemoj baš da se družimo. Srbija nijednoj zemlji nije ništa loše uradila niti naudila i u narednom periodu će imati više prilika da sazna ko su joj "partneri", a ko "prijatelji" - govorio je ranije predsednik Vučić.

On je, govoreći o prijateljima i partnerima, isticao da će Srbija nastaviti saradnju sa partnerima, ali znaće ko su oni koje, kako je metaforički rekao, "zove na slavu i kod kojih ide na slavu".