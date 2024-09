KO BUDE KONTROLISAO VI VLADAĆE SVETOM: Vućić - Moramo da napredujemo, a ne da slušamo teorije zavere i gubimo budućnost

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić završava posetu UN. On se u svom obraćanju osvrnuo na veštačku inteligenciju.

Foto printskrin UN TV

Ako postoji kontitent gde je puna dominacija SAD to je onda Afrika. Zato se ti glasovi čuju iz Afrike i Južne Amerike, gde ima grupa od 8 zemalja, gde SAD ima kontrolu na svega 2 zemlje, i šire se i po Karipskim zemljama, ali će suštinska borba biti oko veštačke inteligencije, ko tu pobedi, vladaće svetom - dodao je.

Dodao je da želimo da budemo u tzv. četvrtom vagonu napretka, da ne kaskamo ni za kojom zemljom.

- Nije pitanje veštačke inteligencije samo, kada dođe do 5G reći će "aha, to je da nas pratite", ali moramo da guramo bez obzira na to, da se ubrzano borimo za zemlju i da ne slušamo te teorije zavere. Ko izgubi danas jednu godinu, izgubio je mnogo više godina napretka. Jedna greška napravi veliku razliku! Ukoliko se ne uđe u neki vagon. Imao sam razgovore sa Boreljom i njima, i 5 godina su me gađali čekićem po glavi oko Rusije, a dok vi objasnite... Ćutite i guraj dalje. Ali više nije Rusija, sad je to pitanje ad akta, sad je šta da uradimo protiv Kine? - istakao je predsednik.

Predsednik je dodao da je uvek neka borba protiv nekoga.

Ovim je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić završio sedmodnevnu posetu Njujorku gde je prisustvovao 79. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

BONUS VIDEO - RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja