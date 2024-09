"VELIKI I TEŽAK ZADATAK, ALI NASTAVLJAMO DA RADIMO" Vučić se obratio građanima iz NJujorka pre povratka u zemlju

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se uživo iz Njujorka građanima.

Foto Tanjug

- Mislim da smo napravili važne kontakte. Što se politike tiče, nije lako pred nama, ali moraćemo da radimo više i snažnije, moraćemo da popravljamo situaciju u rudarstvu i energetici, na poljoprivredu ne možete toliko da utičete, ali je važno da uradimo sve ono što možemo. Radimo na svemu, i srećan sam što neke druge zemlje prepoznaju Srbiju, a mnogo će značiti što ćemo predsedavati veštačkom inteligencijom, i to će biti još jedan kamičak koji pokazuje koliko vredno radimo, to je budućnost - naveo je Vučić.

Kako je dalje naveo, glavna vest je Bliski istok, i svetska politika.

- O čemu god da se govori, ništa od toga nije tema u poređenju sa Bliskim istokom. On jede američku pažnju, ali nisam siguran da je to sjajna vest za Ukrajinu, jer se sve više time bave, ali Evropa mora da nastavi da radi, treba da se traži primirje, jer kad uđete u jedno, onda dolazi i drugo i treće. Teško je onda vraćati se ratnim navikama, kako god. Stopa rasta u Evropi je minimalna, ali procene nemačkih instituta kaže da će biti manji rast, sa 1,4 na 0,8 procenat rasta, što će se odraziti i na nas - dodao je.

Prioritet svega mora da bude zaustavljanje konflikta u Ukrajini, naveo je.

- Nisam imao lake razgovore što se tiče KiM, ne mogu da govorim o detaljima, ali celu noć i jutro analiziram sve, i iskreno i otvoreno sam rekao opoziciji Srbije i ništa nisam krio, imamo različita mišljenja oko dosta stvari. Ali sam dobro razumeo ko je stajao iza određenih akcija, i ko je protiv nekih akcija koje je Kurtijev režim sprovodio. To je komplikovan čvor u kom moramo da čuvamo mir i opstanak za naše stanovništvo na KiM. Ali vodeći interes o svim građanima Republike Srbije - istakao je predsednik i dodao:

O razgovoru sa Netanjahuom

- Pratio sam njegov govor, i prvo moramo da razgovaramo sa svima. Imamo bezbroj arapskih prijatelja, imamo korektan odnos prema jevrejskom narodu. Kada sam se sastao sa Bibijem, onda su rekli što si se sastao, a posao predsednika Srbije je da razgovarate sa svima. Što nije svako uspeo, kao što sam ja pričao sa premijerom Izraela. On je rekao "Aleksandra hoću da primim", time Srbija pokazuje da imamo ugled i postajemo važnija zemlja na svetskoj mapi. I ja samo mislim iz onoga što sam mogao da osetim, ne samo da čujem, poznajem Putina i mogao sam da osetim... Pričali smo minimalno 20 puta, i kada pričate sa nekim toliko puta i toliko dugo, to su dani i dani provedeni, nekoga upoznate. Na osnovu toga sam zaključio šta će se desiti u Ukrajini — nažalost bio sam u pravu - rekao je Vučić.

O govoru u Generalnoj skupštini UN

Kako je dalje dodao, mnogi predstavnici zemalja su došli, i pored toga što nemaju vremena, da čuju njegov govor.

- Niko nema vremena, ja sam zamolio da se govor skrati, ali srećan sam što smo uspeli da dovedemo važne ljudi i po prvi put imamo nekoga sa kime možemo da razgovaramo — od Klaudije Teni do... Nismo mnogo toga promenili, ali da li je nešto lakše, da nas čuju i saslušaju, to može - dodao je.

Što se tiče jaza između malih i većih zemalja, Vučić je naveo da se podiže politički glas.

- Bukti politička borba u Africi između Kine i Amerike, deo kolača imaju Francuzi, Rusi, ali je to mali deo velike torte, a što se tiče uticaja, Kina je ugrozila dominaciju SAD. Ako postoji kontitent gde je puna dominacija SAD to je onda Afrika. Zato se ti glasovi čuju iz Afrike i Južne Amerike, gde ima grupa od 8 zemalja, gde SAD ima kontrolu na svega 2 zemlje, i šire se i po Karipskim zemljama, ali će suštinska borba biti oko veštačke inteligencije, ko tu pobedi, vladaće svetom - dodao je.

O veštačkoj inteligenciji

Dodao je da želimo da budemo u tzv. četvrtom vagonu napretka, da ne kaskamo ni za kojom zemljom.

- Nije pitanje veštačke inteligencije samo, kada dođe do 5G reći će "aha, to je da nas pratite", ali moramo da guramo bez obzira na to, da se ubrzano borimo za zemlju i da ne slušamo te teorije zavere. Ko izgubi danas jednu godinu, izgubio je mnogo više godina napretka. Jedna greška napravi veliku razliku! Ukoliko se ne uđe u neki vagon. Imao sam razgovore sa Boreljom i njima, i 5 godina su me gađali čekićem po glavi oko Rusije, a dok vi objasnite... Ćutite i guraj dalje. Ali više nije Rusija, sad je to pitanje ad akta, sad je šta da uradimo protiv Kine? - istakao je predsednik.

Predsednik je dodao da je uvek neka borba protiv nekoga.

Ovim je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić završio sedmodnevnu posetu Njujorku gde je prisustvovao 79. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.