"JA SE UPRAVO TOJ RASPRAVI BESKONAČNO RADUJEM": Brnabićeva o novim lažnim natpisima u Šolakovim medijima (FOTO)

PREDSEDNICA Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić oglasila se povodom naslovne strane medija u vlasništvu Dragana Šolaka, koji su, kako je rekla, na naslovnu stranu opet stavili laži.

Foto: TANJUG/ RADE PRELIĆ

- Opet laži na naslovnim stranama Šolakovih medija.

Gospodo, temu litijuma u Narodnoj skupštini otvorila sam JA, a ne opozicija, i to na Kolegijumu održanom 14. juna, dan nakon što je Rio Tinto objavio nacrte Studija o proceni uticaja na životnu sredinu. Da ne bežimo od ove teme i da baš MI želimo da javnosti pokažemo svo licemerje opozicije na ovoj temi pokazuje i to da sam, tokom vanrednog zasedanja, na sednici o ratifikaciji Deklaracije sa Svesrpskog sabora, u julu, dopustila da se priča upravo o litijumu, umesto o tačkama na dnevnom redu. Zahtev za sazivanje sednice tokom VANREDNOG zasedanja, a na temu zabrane istraživanja litijuma i bora, upućen mi je, od strane opozicije, 10. septembra. Već 18. septembra sam zakazala Kolegijum da se dogovorimo kada će ovo biti na dnevnom redu. Takva efikasnost prema zahtevima opozicije teško da je ikada viđena u Skupštini. Da bi ova tema brže stigla na dnevni red, iako se sednice Narodne skupštine održavaju utorkom, sredom i četvrtkom, zasedanje smo počeli u ponedeljak, a nastavljamo sa radom u petak. To su dva dodatna dana za raspravu o rebalansu, kako bismo brže završili i prešli na sednicu o litijumu. Ni pet dana rasprave, uz to da se poslanici SNS Srbija ponovo uzdržavaju od korišćenja svog vremena, opoziciji nije dovoljno - uglavnom pričaju o onome što nije na dnevnom redu i zloupotrebljavaju se svi mehanizmi da se ova sednica produži – povrede poslovnika, replike, amandmani radi kupovine vremena, a ne radi korekcija predloga zakona, i sl. Opozicija je mogla ovaj predlog da preda i u junu, i u julu, i u avgustu, mogla je da traži da bude održana sednica tokom redovnog zasedanja, mogli su milion stvari koje bi omogućile da se o ovome raspravlja bez ikakvih problema, ali... I uvek ALI – ili ne znaju šta hoće, ili ih je toliko sramota od ovakvog predloga zakona kakav su uputili da po svaku cenu žele da izbegnu raspravu. Ja se upravo toj raspravi beskonačno radujem - navodi Brnabićeva.

Opet laži na naslovnim stranama Šolakovih medija.



Gospodo, temu litijuma u Narodnoj skupštini otvorila sam JA, a ne opozicija, i to na Kolegijumu održanom 14. juna, dan nakon što je Rio Tinto objavio nacrte Studija o proceni uticaja na životnu sredinu. Da ne bežimo od ove teme i… pic.twitter.com/CaadlzUHxw — Ana Brnabic (@anabrnabic) September 27, 2024

BONUS VIDEO: JOVANOV: Opozicija ne zna šta hoće, pomozite nam da vam pomognemo!