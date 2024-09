VUČEVIĆ OTKRIO: Sledeći albanski cilj je ukidanje Univerziteta u Prištini, koji je izmešten u Mitrovicu

PREMIJER Miloš Vučević komentarisao je za "Jutarnje novosti" situaciju na Kosovu i Metohiji i istakao da neće biti novog pogroma.

- Sledeći albanski cilj je sigurno ukidanje Univerziteta u Prištini, koji je izmešten u Mitrovicu. Oni smatraju da univerzitet suštinski pravi dodatnu snagu srpskom narodu. Oni neće odustati, ići će do vrtića i obdaništa, neće stati. Kurti za izbore u februaru nema šta da ponudi svojim glasačima, osim ovoga. On ima metu na sever Kosova. Nema "Oluje" i "Bljeska". Ne možemo da im, nažalost, garantujemo bezbednost u svakom trenutku, ali nema pogroma i proterivanja Srba sa Kosova i Metohije. Mi idemo na formiranje posebnog odeljenja Tužilaštva zaduženog za krivična dela počinjena na teritoriji KiM. Prvi put idemo na potpunu identifikaciju počinioca, ko je upao u školu, ko nam hapsi poštare... Malo mi njih da identifikujemo. Ovde često ovlada želja za lepšim životom, malo ljudi se svakodnevno bavi Kosovom i Metohijom, malo ljudi se razume. To je ozbiljan problem. Mi se uopšte nismo bavili time, sve nam se negde sa strane dešava. Obije nam se o glavu često kada potcenimo nešto. Tužilaštvo će biti formirano, čeka nas još jedan zakon, o proglašenju KiM kao područja posebne socijalne zaštite. Da Srbi znaju da će imati podršku od svoje države, da znaju da će im primanja biti redovna. Verujem da ćemo biti posvećeniji ovom pitanju, nema odustajanja. Ne treba zanemariti, na Kosovu i Metohiji se nalaze pripadnici Kfora, svaki sukob znači da mi imamo potencijalni sukob sa Alijansom - smatra Vučević.