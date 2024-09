SARAJEVO KORISTI I TITA ZA NAPAD NA SRBIJU I RS! Beograd reagovao na govor predsedavajućeg Predsedništva BiH

SRBIJA nije pretnja miru, već je orijentisana ka budućnosti, što izaziva nelagodu kod onih koji bi da region vrate u mračnu prošlost.

Foto: Printskrin/BHRT

Bećirović zloupotrebom izlizanog narativa o "velikoj Srbiji" pokušava da u regionu oživi konflikte iz devedesetih godina prošlog veka. Stav Srbije je da se mora uložiti napor da se, umesto potpaljivanja starih strahova, stvori politička klima za pomirenje, saradnju i trajan mir u regionu Zapadnog Balkana.

Ovo je deo pisma koje je naša zemlja poslala generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija i predsedniku Generalne skupštine UN, kao odgovor na istupanje predsedavajućeg Predsedništva BiH Denisa Bećirovića pred tom organizacijom, a u kojem je on, kako se navodi u dopisu, izneo niz neosnovanih i malicioznih optužbi na račun Srbije i srpskog naroda.

Foto: AVAZ

U starom maniru, pokušavajući da unizi Republiku Srpsku, bošnjački političar je kršeći sve procedure i bez saglasnosti srpskog i hrvatskog člana Predsedništva, tokom svog nastupa rekao da rukovodstvo Srbije preti suverenitetu i teritorijalnom integritetu BiH, kao i da su "velikodržavne aspiracije Srbije prema teritorijama drugih zemalja u regionu, suštinski razlozi zbog kojih su BiH i Zapadni Balkan izloženi novim opasnostima". Pominjao je organizovanje Svesrpskog sabora i optužio Srbiju za "genocid" u Srebrenici.

U odgovoru našeg državnog vrha istaknuto je da je "političko rukovodstvo Srbije kontinuirano i u svakoj prilici iskazivalo podršku teritorijalnom integritetu BiH, što Bećirovićeve optužbe da je naša zemlja nekome pretnja čini još malicioznijim".

- Da ironija bude veća, bošnjački političari u BiH optužuju Srbiju za pretnje, iako su oni sami sistematično rušili Dejtonski sporazum, otimajući proteklih godina oko stotinu nadležnosti koje su tim sporazumom garantovane Republici Srpskoj. Bećirović je pred Generalnom skupštinom UN govorio bez platforme koju je odobrilo Predsedništvo BiH, čime je prekršio zakone sopstvene zemlje. Srbija ostaje čvrsto opredeljena za mir, dobrosusedske odnose i regionalnu saradnju, i upravo to će biti srpski odgovor onima koji nastoje da provociraju tenzije i nesuglasice na Balkanu - navodi se u pismu.

STAŠA KOŠARAC: Brukanje se nastavlja ZAMENIK predsedavajućeg Saveta ministara BiH Staša Košarac rekao je da je Bećirovićev govor mlaćenje prazne slame koje obiluje lažima i mržnjom: - On je paradigma nezaustavljivog sunovrata. Ovaj, kao ni bilo koji Bećirovićev govor, nije usaglašen u Predsedništvu BiH, niti on govori u ime BiH. Ponovo je na sceni nikome korisno diplomatsko soliranje bošnjačkog zvaničnika, čiji je jedini rezultat dodatno urušavanje spoljne politike i brukanje BiH. Bećirović je zloupotrebio govornicu GS UN da po ko zna koji put baljezga o pitanjima koja nemaju veze sa istinom, a ni zdravom pameću, poput mantre o tobože "velikodržavnim pretenzijama Srbije" ili NATO integracijama kao nepostojećem spoljnopolitičkom cilju BiH.

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da je u pitanju "opasna igra i notorna laž lažova iz Sarajeva":

- To nije prvi put, njima se čini da im je ovo poslednja prilika da okrenu svet protiv Srbije. Nadali su se brutalnom napadu prema nama, govorili da smo Putinov satelit, potrčko... Oni kada govore uvek polaze od sebe, jer svako se kreće u krugu svoje pokvarenosti, znaju da su samo patuljak i patrljak u čiji račun odlučuje neko drugi. Prosledili su dopis svima kako sklanjamo Titov grob, da nam napakoste, jer znaju da naši prijatelji u Africi i Aziji to ne žele da čuju. A onda su se šokirali kad sam rekao da se to neće desiti. Našli su se u nebranom grožđu, pa su potpuno izgubili živce i počeli da govore kao Konaković. Nastupila je nervoza. Od velikih igrača, niko im ne veruje. Ne veruju im ni Bošnjaci u Sarajevu, znaju da lažu.

Foto: D. Milovanović

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić istakao je da je Bećirović "svojim delovanjem pokazao da maligno pokušava da podrije dejtonski poredak unutar BiH, da zemlju Srbiju koja godinama i duže od dve i po decenije dosledno i snažno podržava teritorijalni integritet BiH, naravno integritet Republike Srpske i Federacije u okviru BiH, optuži pred međunarodnom javnošću, pokazujući time da mu nije stalo do regionalne saradnje, do dobrosusedskih odnosa.

- Zaista ništa pametnije od Bećirovića nismo ni očekivali, nego da bruka svoju zemlju pred svetom pokušavajući da lažno i maliciozno optuži susednu i prijateljsku Srbiju - izjavio je Đurić.

ALEKSANDAR VULIN: Podlo i glupo POTPREDSEDNIK Vlade Srbije Aleksandar Vulin istakao je da Srbija neće dozvoliti menjanje "Dejtona", a da će RS biti čuvana i jačana: - Bećirović u UN nije govorio u ime BiH, ali jeste u ime svih onih koji bi da ukinu dejtonsku BiH i RS. Optužiti Srbiju za genocid u BiH je podlo bez obzira na to koliko bilo glupo i lažno. Bećirović se pozvao na presude međunarodnih sudova u kojima nema Srbije, ali ima Srebrenice, a nije se pozvao na presude sudova u kojima takođe nema Srbije, ali ima Hrvatske i stava da je počinila agresiju na BiH. Bećirovićev istup u UN nije govor o Srebrenici, već je to stav o Srbima gde god da žive.

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je Bećirović "obični mali provincijski lažov, manipulator i veliki srbomrzac koji koristi svaku situaciju da krši Ustav dejtonske BiH i iznosi lične stavove na radost svojih ostrašćenih istomišljenika".

- U glavi tog malog čaršijanera sakupljena je bolesna mržnja usmerena prema Srbima, Srpskoj i Srbiji. On sebe promoviše šireći laži o srpskom narodu, Dodiku i Vučiću. Bećirović pokušava da gradi političku karijeru na širenju mržnje među narodima u BiH i sa željom da naruši odnose sa Srbijom. Još jednom, ali samo onako, treba reći da to što on govori nisu stavovi BiH. Na njegovu žalost, na taj način on samo ruši BiH i još više je ukopava tako da ona ostaje crna rupa neostvarenih želja i radikalnih težnji tipova poput Denisa, Dine, Zukana i sličnih njima. Njihova srbomrzačka retorika ima odjeka samo među njihovim radikalnim sledbenicima u sarajevskoj mahali, a u Srpskoj i Srbiji doprinose još većem rastu političkog rejtinga Vučića i Dodika. Hvala im na tome i samo neka nastave, a srpski narod zna kako i s kim dalje - naveo je Dodik.

NENAD NEŠIĆ:Češljanje bez gasa MINISTAR bezbednosti i lider DNS Nenad Nešić rekao je da je izlaganje Bećirovića nanelo štetu BiH: - Bećiroviću samo ne smeta pomoć Srbije. Više je Vučić obezbedio vakcina i respiratora Federaciji BiH, nego on. Kada nestane gasa - opet pomaže Vučić, a Denis se češlja. Nešić je kao vrhunac licemerja istakao to da je Bećirović u izlaganju naveo da je ključno da sve zemlje priznaju da nema promena granica, a istovremeno se ponaša kao da je takozvano Kosovo priznato od BiH i sastaje se sa lažnom predsednicom Vljosom Osmani.

Bećirović je samo deo već ustaljenog scenarija kojeg se bošnjački političari drže vodeći diplomatiju Bosne i Hercegovine sa jednim ciljem - napasti Beograd i Banjaluku. Tako je ministar inostranih poslova Elmedin Konaković na sastanku predstavnika Pokreta nesvrstanih zemalja govorio o RS kao krivcu za nestabilnost i nazivao Srbe agresorima. On je uporedio situaciju u Palestini sa stradanjem civila u BiH stavljajući u prvi plan bošnjačke žrtve. Istakao je i kako će se u Palestini ponoviti tzv. srebrenički scenario, a onda optužio srpske snage za "ubistvo gotovo 8.400 civila i agresiju".

Ambasador BiH u UN Zlatko Lagumdžija, uz dogovor sa Bećirovićem i uz podršku zapadnih zemalja, progurao je u maju ove godine Deklaraciju o Srebrenicu, iako za to nije imao saglasnost Predsedništva.

Politički analitičar Bojan Šolaja istakao je za "Novosti" da bošnjački političari vode spoljnu politiku onako kako je napisala Stranka demokratske akcije.

- Stalno imamo iskakanje iz zakonskih okvira kada je spoljna politika BiH u pitanju, a po Ustavu samo je Predsedništvo BiH nadležno za spoljnu politiku. U BiH nema usaglašenih stavova po pitanju spoljne politike - istakao je Šolaja.

Foto KLIKS Bisera Turković

NEKADAŠNjA ŠEFICA DIPLOMATIJE ISTAKLA SE U SOLO AKCIJAMA

Biseri smetale i vakcine

U VOĐENjU solo diplomatije posebno se istakla nekadašnja ministarka inostranih poslova BiH Bisera Tukrović. Ona je donaciju 10.000 doza vakcina "Astra Zeneka", koje je Federaciji BiH doneo predsednik Aleksandar Vučić, nazvala "poklonom za siromašne", rekla da su "slabijeg kvaliteta jer su proizvedene u Indiji". Javno je podržala komandanta Trećeg korpusa Armije BiH Sakiba Mahmuljina, nakon što je osuđen na 10 godina zatvora za zločine nad zarobljenim srpskim civilima i vojnicima. Strane političare je pozivala na ukidanje Republike Srpske, a Dodika upoređivala s Hitlerom. Bez ikakvih konsultacija s Predsedništvom BiH uputila je protestnu notu Srbiji, jer je na 10 godina zatvora osuđen bivši komandant tzv. Armije FBiH Husein Mujanović zbog zločina nad Srbima u ratnom zatvoru u Hrasnici kod Sarajeva.