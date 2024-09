''ZA SVE ŠTO MI SE DOGODI SMATRAM KURTIJA ODGOVORNIM'': Jablanović tvrdi da ga prati organizovana grupa (VIDEO)

PREDSEDNIK Partije kosovskih Srba Aleksandar Jablanović izjavio je da je meta organizovane grupe koja ga prati, a koju prema njegovim rečima, čine Albanci sa Kosova, te da će ukoliko mu se nešto neprirodno dogodi smatrati odgovornim kosovskog premijera Aljbina Kurtija.

Aleksandar Jablanović, Foto Ministarstvo

U emisiji Politiko na Kanalu 10, Jablanović je rekao da oseća da mu je život u opasnosti.

- Ja sam kao Srbin, kao bivši član Vlade Kosova, kao šef političke partije, meta organizovane grupe koja me prati, i bojim se da praćenje za cilj ima moju likvidaciju i eliminaciju - rekao je Jablanović.

Na pitanje da li ga prate ljudi Milana Radoičića, on je rekao „ne, mene prate Albanci sa Kosova“.

- Da mene prate neki neformalni krugovi na osnovu izjave premijera Aljbina Kurtija da sam ja dobio nekih milion, dva evra od Beograda i možda ti ljudi misle da ja imam neki novac i da možda žele da izvrše moje kidnapovanje i da me ucene, uzmu novac, ja bih to razumeo, Ili me možda prate ljudi unutar sistema po neformalnim zahtevima policije ili možda premijera, ja ne znam, ali kažem vam, za sve neprirodno što se dogodi meni ili nekome iz mog okruženja, ja smatram odgovornim Aljbina Kurtija - rekao je Jablanović.

On je pokazao i fotografije ljudi koji ga, prema njegovim rečima, prate već neko vreme i čak pročitao marke automobila i broj tablica.

On je istakao da je dostupan organima Kosova i da očekuje da ga ti organi pozovu.

Jablanović je takođe rekao da Kosovo ne doživljava kao državu, ali da prihvata realnost koja postoji na terenu.

- Da biste se negde osećali lepo, ne treba da imate prava na papiru, treba da imate prava u realnom životu. Mislim da Srbi ne prihvataju Kosovo u ovom trenutku, da se Srbi na Kosovu osećaju uplašeno, zbunjeno i nalaze se pod jakim pritiskom kosovskih institucija, posebno na severu Kosova. Mislim da Kosovo za svojom državnošću jako dugo luta i ide pogrešnim putem koristeći pritom nasilne metode prema Srbima na severu Kosova - rekao je Jablanović.

Jablanović je takođe rekao da "Kosovo ne doživljava kao državu", ali da prihvata realnost koja postoji na terenu.

- Da biste se negde osećali lepo, ne treba da imate prava na papiru, treba da imate prava u realnom životu. Mislim da Srbi ne prihvataju Kosovo u ovom trenutku, da se Srbi na Kosovu osećaju uplašeno, zbunjeno i nalaze se pod jakim pritiskom kosovskih institucija, posebno na severu Kosova. Mislim da Kosovo za svojom državnošću jako dugo luta i ide pogrešnim putem koristeći pritom nasilne metode prema Srbima na severu Kosova - rekao je Jablanović.

Jablanović je poslanici Samoopredeljenja Arbereši Krieziu Hiseni, koje je učestvovala u debati poručio da su naoružanim specijalcima ukrali Arhiv građanima Leposavića, kao da više ne postoje.

- U Leposaviću žive Srbi, 97 odsto su Srbi. Odakle vama pravo da kradete Arhiv i dokumentaciju iz opština? da kradete prošlost od 70 godina jednog naroda koji je tamo još uvek živ? Šta ako u tim papirima postoje pečati nekih ranijih država i vlada, to je bio naš život, vi ne možete da obrišete naš život tako što ćete poslati specijalce, ukradete dokumenta i doneset ih u Prištinu. Mi smo živi, ti papiri namatrebaju za rešavanje naših imovinskih pitanja, za istraživanje naše istorije... To nemate pravo da radite. Te papire morate da vratite na ovaj ili onaj način - rekao je Jablanović.

On je istakao da, ako su ambasadori zemalja Kvinte javno rekli da su srbi u teškom položaju, onda se može zamisliti kakav je zaista položaj Srba na Kosovu.

- Ako su ambasadori država Kvinte na Kosovu kao glavni sponzori kosovske nezavisnosti priznali da Srbi teško žive, onda možete zamisliti koliko je težak položaj Srbi i koliki je institucionalni teror nad nama ako vaši mentori ovo kažu. Ovo nisu reči nekih Srba, ovo vaši mentori javno govore - dodao je Jablanović.

(Kosovo Onlajn)