"NOTORNE LAŽI I OPASNA IGRA SARAJEVA" Vučić o Bećirovićevom govoru: U to da Srbija ugrožava integritet BiH, ne veruju ni Bošnjaci

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je da optužbe predsedavajućeg Predsedništva BiH Denisa Bećirovića iznete u obraćanju na Generalnoj skupštini UN na račun Srbije predstavljaju notorne laži i opasnu igru Sarajeva, ali da je to naišlo na loš prijem kod svih ozbiljnih ljudi u svetu.

- Od velikih igrača niko im u to ne veruje. Niko ne misli da je bilo šta od toga moguće - rekao je Vučić za Pink i istakao da u to - da Srbija ugrožava teritorijalni integritet BiH, ne veruju ni Bošnjaci u Sarajevu.

Podsetimo, Srbija je uputila pismo generalnom sekretaru UN i predsedniku Generalne skupštine UN, kao odgovor na istupanje predsedavajućeg Predsedništva BiH Denisa Bećirovića pred svetskom organizacijom, u kojem je on izneo niz neosnovanih i malicioznih optužbi na račun Srbije i srpskog naroda.

Bećirović je u obraćanju Generalnoj skupštini UN optužio rukovodstva Republike Srpske i Srbije da ugrožavaju suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, a kao dokaz za svoje tvrdnje, Bećirović je naveo nedavno usvojenu Deklaraciju svesrpskog sabora.

Vučić je tim povodom rekao da je Srbija uputila, na to što je rekao Bećirović, protestno pismo, u skladu sa procedurama UN.

Kaže da Bećiroviću to nije prvi put da radi, kao i da im se čini da im je to poslednja prilika da okrenu svet protiv Srbije.

- U prethodne dve i po godine nadali su se brutalnom napadu na Srbiju, uz svakodnevnu priču o tome kako ćemo mi da napadamo nekog u regionu, kako smo Putinovi sateliti, potrčko i ne znam šta. Oni nikako ne mogu da razumeju jer polaze od sebe, a svako se kreće u granicama sopstvene pokvarenosti. Oni kad polaze od sebe, oni znaju da su samo patuljak i patrljak u čije ime i za čiji račun odlučuje neko drugi. I onda ajde da to vreme iskoristimo i da pokušamo nešto da učinimo protiv Srbije - rekao je Vučić.

Ističe da, ipak, svi ozbiljni ljudi u svetu znaju da to nije istina.

- I to im ne nailazi na veoma loš prijem i odjek. Oni su prosledili pismeno ovde svima, cirkularno informaciju, kako sklanjamo Titov grob. Zato što znaju da to naši prijatelji u Africi i Aziji ne bi voleli da čuju. A onda su se šokirali kada su videli moju izjavu. I onda su im ljudi dolazili i govorili: Što lažete? Znamo Vučića, on je predsednik, pogledajte šta je rekao, da li ga je neko smenio u međuvremenu - rekao je Vučić.

Dodaje da su se onda oni našli u nebranom grožđu i potpuno izgubili živce i počeli da govore takve stvari.

- Jer su oni mislili da je to sa Titom njihova prilika da konačno pokažu da nismo mi ti koji se zalažemo za prava nerazvijenih i zemalja u razvoju, već da su to oni, ma koliko nevažni bili. I kada im je to propalo, onda je nervoza nastupila i morali su tako da reaguju. Mi ne moramo tako da reagujemo. Od velikih igrača niko im u to ne veruje. Niko ne misli da je bilo šta od toga moguće. Ne veruje im ni njihovom narod, ni Bošnjaci u Sarajevu. I oni znaju da lažu, nego tako im je lakše, biće neki izbori sad verovatno - naveo je Vučić.