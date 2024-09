"HRABAR, SLOBODARSKI, JASAN, PRECIZAN GOVOR" Vučević: Verujem da je veliki deo sveta apsolutno saglasan sa onim što je rekao Vučić

PONOSNI smo svi na njega i dobili smo novi elan da se borimo i radimo, izjavio je premijer Miloš Vučević, upitan da prokomentariše govor predsednika Aleksandra Vučića u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.

- Predsednik Vučić navikao nas je da ima zaista ozbiljne, sadržajne i argumentovane govore u Generalnoj skupštini ili Savetu bezbednosti, gde god je zastupao interese Srbije. Očekivali smo da on ima govor kakav je i imao, hrabar, slobodarski, jasan, precizan i pre svega činjenično i pravno argumentovan, potkrepljen. Verujem da je veliki deo sveta apsolutno saglasan sa onim što je rekao Vučić. Ne može to i ne sme svako da izgovori, jer nije lako to izneti, treba da imate velika i tvrda leđa da možete da izdržite sve udare, jer oni koji su dominantni u međunarodnim odnosima ne vole da čuju da male države slobodarski razmišljaju i smeju da kažu to što je juče rekao Aleksandar Vučić. A podsetio ih je da ono što se danas dešava u različitim delovima sveta je samo posledica onoga što su radili SR Jugoslaviji, odnosno Srbiji, 1998., odnosno 1999. godine, onda 2004., 2008., pa do dana današnjeg. Ne staje pritisak na Srbiju da mi treba da se odreknemo dela teritorije, da treba da pokleknemo, za nas ne važe međunarodna javna pravila i pravo koje važi za neke druge. Kada mi to spomenemo, kaže nam se - pustite, to više nije tema, neke druge teme su sada mnogo važnije ili neke druge države su važnije. Na nama je da podsećamo i opominjemo celo čovečanstvo, ali nije to lako, jer se time zamerate moćnim državama. Svi smo ponosni na ono što je rekao. Verujem da će i ovaj govor biti jedan od najgledanijih i najčitaniji, mislim da je prošle godine bio drugi po broju pregleda na Jutjubu, i da će to ohrabriti i osloboditi veliki broj država koje pripadaju slobodarskom svetu. One nisu snažne dovoljno ekonomski, ali imaju pravo da se bore za svoju budućnost i pre svega da traže jedan multipolaran svet, uravnotežene međunarodne okolnosti. Ponosni smo svi na njega i dobili smo novi elan da radimo za Srbiju i da se borimo za naš narod - kazao je Vučević, tokom posete Sremskoj Mitrovici.