VULIN PORUČIO: Imam simpatije za Đilasa, on je uništio DS, a danas uništava opoziciju

POTPREDSEDNIK Vlade Aleksandar Vulin apelovao je danas u skupštini na sve poslanike da imaju simpatije prema Draganu Đilasu, pošto on mnogo pomaže Srbiji tako što uništava sve i tako pomaže Srbiji – nekad je to bio DS, a danas opozicija.

On je poručio da su osnivači DS-a bili ozbiljni ljudi, ma šta on mislio o njima, a da danas umesto njih opoziciju vode zaposleni u Multikomu.

- Znate kako, osnivači Demokratske stranke, za one koji su zaboravili, bez obzira na to šta mislio o Demokratskoj stranci, a mislim sve najgore, bili su Koštunica, Đinđić, profesor Mićunović, profesor Stojanović, Gojko Đogo legendarni, Pekić, Čavoški, Milovan Danojlić. Kada ste dolazili u Skupštinu da sučelite argumente sa takvim ljudima, vi ste morali da se spremite za to. Morali ste da učite, morali ste da se trudite da predvidite šta će oni da kažu ili pomisle, a onda ste došli do toga da slušate ovakve besmislice koje su vrhunac opozicije. I najbolje i najsnažnije što opozicija može da vam pokaže i onda slušate frenetične aplauze zaposlenih u Multikomu. Znate, profesor Mićunović nije morao da zaposli svoje potpredsednike u svojoj firmi, da mu aplaudiraju, a kao što vidite Đilas to mora da radi. Slobodno me demantujte vi koji niste zaposleni u Multikomu, verujem da vas ima, ali gro vas jednostavno jeste tu. O rebalansu nismo čuli ni jedne jedine reči, ništa. Finansijska podrška porodicama sa decom, koga to zanima, koga to zanima? Zanimljivo je da gospodin Đilas nije merio cene kravata Aleksandra Vučića kada je bio predsednik Košarkaškog saveza Srbije, pa je Vučiću dodeljivao plakete, diplome, zahvaljivao mu se na onolikoj pomoći, kako je spasao srpsku košarku. Tada je bio odličan. Tada mu nije bilo bitno šta oblači ili kako oblači - poručio je Vulin.

On je ipak priznao da poslanici treba da budu blagi prema Đilasu.

- Znate, moram priznati, bez obzira na to što je gospodin Đilas na slobodi usled ne nedostatka dokaza, dokaza ima, već zato što su neka krivična dela zastarela, a to je već ozbiljna mana našeg pravosudnog sistema, o kojoj bi se dalo razgovarati, za koje verovatno i neko treba da odgovara. Dakle, sve to da zanemarimo sada na jednu stranu. Ja za gospodina Đilasa uvek imam simpatiju. On je uništio Demokratsku stranku i uništava opoziciju svaki dan. Njegova uloga je nemerljiva. Zato vas molim, budite blagi prema njemu. On je Srbiji pomogao najviše što je mogao - zaključio je Vulin.