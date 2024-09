"NAGRADE „GLOBAL CITIZEN“ PREDSTAVLJAJU VIŠE OD PRIZNANJA": Predsednik Vučić na dodeli nagrada Atlantskog saveta (FOTO)

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić bio je gost na ceremoniji dodele nagrada Atlantskog saveta "Global Citizen".

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

-Nagrade „Global Citizen“ predstavljaju više od priznanja. One su poziv na akciju za sve nas da radimo zajedno u cilju stvaranja boljeg sveta, koji se suočava sa brojnim izazovima, od klimatskih promena do društvenih nepravdi. Zato je važno da prepoznamo značaj saradnje i zajedničkog delovanja, a Srbija je ponosna na to što je aktivnim učešćem deo ove inicijative. - rekao je predsednik na Instagramu gde je podelio slike sa događaja.