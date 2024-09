"MI IMAMO LAŽNU ELITU U KOJOJ CARUJE AUTOŠOVINIZAM" Vučić o hapšenju Trifunovića - Nisu se javili ni iz partije čiji je osnivač!

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je Nacionalnog dnevnika na TV Pink. Vučić je između ostalog odgovarajući na pitanje novinarke prokomentarisao slučaj hapšenja i osuđivanja glumca Sergeja Trifunovića u Hrvatskoj, ali i izostanak bilo kakve reakcije u regionu, te i iz stranke u kojoj je bio među osnivačima.

- To je bio samo moj posao i ništa više od toga. Kao predsednik Srbije šta god on ili bilo ko drugi rekao, moj posao je da štitim interese građana Srbije - to sam radio i to ću da radim do kraja svog mandata, Druga stvar što je neko primetio da se nisu javili ni iz njegove partije, ali su zato 10 puta reagovali na samo zadržavanje estradne umetnice na granici sa Srbijom - ona nije ni hapšena, pritvarana, nije joj zabranjen ulazak u Srbiju. A sada kada je čovek osuđen na 60 dana zatvora, uslovno, i zabranu ulaska - to gotov nije vest u regionu - ni u sarajevskim, ni u podgoričkim ni u zagrebačkim medijima. Po tome ste mogli da vidite svo licemerje i laži u regionu. Kada je ta estradna umetnica zadržana 15 minuta, Vučić je bio "diktator", a kad su advokat Nemanja Berić osuđen jer je pevao pesmu u svom autobomilu i glumac Sergej Trifunović osuđeni na zatvor, kako to da nikome ne pada na pamet da kaže "ako je ono diktatura ovo je najgora moguća diktatura". To vam niko neće reći. Naš je problem što smo mi Srbi najveći autošovinisti. Mi imamo lažnu elitu u kojoj caruje autošovinizam kao dominantna ideologija - rekao je Vučić.

- Želim srećan i uspešan povratak Sergeju Trifunoviću u Srbiju. Verujem da će se kad se vrati oglasiti iz stranke čiji je bio osnivač da kažu kako im je žao - dodao je on.