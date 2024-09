VUČIĆ O KOSOVU I METOHIJI, LITIJUMU, OPOZICIJI, LISTAMA ČEKANJA... "Imamo lažnu elitu u kojoj caruje autošovinizam kao dominantna ideologija"

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić bio je gost Nacionalnog dnevnika na TV Pink.

Foto: Printscreeen

Vučić kaže da će sutra učestvovati na radnom ručku koji za lidere sa Zapadnog Balkana organizuje predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i da će to biti važan sastanak na kome će biti reč i o problemima, kao i da očekuje korektan razgovor.

- Biće svakako važan sastanak gde će se razgovarati o Agendi rasta, o reformama neophodnim na putu za jedinstveno evropsko tržište, što znači pre toga jedinstveno balkansko tržište. Razume se, biće govora i o problemima i o svemu drugom, ali verujem da će to biti jedan važan sastanak u kojem će nam predsednica Evropske komisije ukazati na to da će Marta Kos voditi onaj deo koji je u EK zadužen za proširenje EU i da ćemo imati priliku da se upoznamo sa njihovom novom agendom - rekao je Vučić.

Izrazio je uverenje da će to biti korektan razgovor i napomenuo da to, ipak, zavisi uvek i od Prištine i od Sarajeva.

- Ne mislim da može da bude bilo kakav problem na tom skupu - dodao je Vučić.

Kaže da će se vratiti sutra ranije iz Brisela jer je sinu Vukanu obećao da će ga voditi na utakmicu Crvena zvezda - Benfika.

Ističe da nikad nismo imali prave razgovore sa Prištinom.

- Pokušavali su trikovima da na sve moguće načine Beograd okrive za sve loše što se događa na terenu. Imamo posla sa ljudima koji su enverhodžisti, anarhističko-marksističko-enverhodžiska ideologija. Oni ne žele razgovor jer tvrde da su suverena država. Svakako, ta njihova ideologija ima svoje ciljeve, a prvi je proterivanje Srba i uništenje srpskog naroda na Kosovu i Metohiji - kazao je Vučić.

Foto: Printscreeen

Dodaje da je naše da pomažemo našem narodu na Kosovu i Metohiji.

- Videćemo da li će KFOR da drži reč koju su nam dali da neće biti otvaranja tog mosta bez dogovora sa Srbima - rekao je on.

Kaže da naši ljudi žive užasno teško na Kosovu i Metohiji i "nema sjajnih rešenja".

Ipak, ističe da su predložene mere ozbiljan i odgovoran "način borbe".

- Što se tiče ovih domaćih iz Beograda, a kad smo to dobili podršku za bilo koji projekat? Za Beograd na vodi, za Er Srbiju, za neku prugu, na neki put? Nismo nikada. Nikada im ništa nije bilo dobro i nikada im ništa nije valjalo. Ljudi nemaju politiku, plan i program i jedino ih se tiče kako da budu protiv i da čekaju da nešto izjavim da bi oni rekli da su protiv - kazao je on.

Vučić je podsetio da je primio u posete i Si Đinpinga, Vladimira Putina, Džozefa Bajdena, Olafa Šolca, Emanuela Makrona, Šinzo Abea...

OPOZICIJA SE OBRUŠILA NA VUČIĆA PREKO NOVE S: ON JE DOBAR SA PUTINOM I SI ĐINPINGOM!



Borko Stefanović - zamenik Dragana Đilasa u Stranci slobode i pravde:



"Vrlo je interesantno da i Nemačka i Francuska, sa kancelarom Šolcom i predsednikom Makronom, dolaze i sarađuju sa Vučićem… pic.twitter.com/GUQXgv9zgi — Detektor laži (@LaziDetektor) September 14, 2024

Kaže da Borko Stefanović govori kao da ima kmetski, robovski pristup vazala prema sizerenu.

- On se čudi kako mi to ne natuknu na nos što razgovaram sa Si Đinpingom i što neću da učestvujem u uvođenju sankcija Ruskoj Feceraciji. On u stvari kaže da mu je normalno i prirodno da neko drugi vodi našu zemlju. Mi se borimo da vodimo slobodnu, slobodarsku, samostalnu i nezavisnu politiku. Neki ljudi imaju duboko u svom političkom habitisu taj kmetski odnos prema onima za koje misle da treba da im naređuju kako da se ponašaju - rekao je on.

Kada su susreti sa kineskim predsednikom Si Đinpingom u pitanju, rekao je da se video sa njim zato što ga izuzetno poštuje i zato što smatra da je dobro za našu zemlju.

. Nisam uveo sankcije Rusiji zato što mislim da je to dobro za našu zemlju i da vodimo dobru politiku. Zato što ćete za dve godine kad se završi taj rat, vi da stojite svi u redu i da budete veći rusofili deset puta nego bilo ko iz ove zemlje. Ne biste li uspeli brže, bolje da obnavljate odnose sa Rusijom onog dana kada se uspostavi mir. A doći će i taj dan - rekao je Vučić.

Istakao je i da je uveren da će i posle 2027. godine, kada mu prestane mandat, na čelu Srbije biti ljudi koji će umeti slobodno da razmišljaju i samostalno da donose odluke, u interesu građana Srbije.

Podsetio je na oštre reakcije kada je na granici kratko zadržana pevačica Severina, a Sergej Trifunović je osuđen i dobio zabranu ulaska.

- Pitam se samo da li ste primetili da to nije vest u regionu. Po tome ste mogli da vidite svo licemerje i laži u regionu. Kada je ta estradna umetnica zadržana 15 minuta, Vučić je bio "diktator", a kad su advokat Nemanja Berić i glumac Sergej Trifunović osuđeni na zatvor, kako to da nikome ne pada na pamet da kaže da je ovo "najgora moguća diktatura". Mi imamo lažnu elitu u kojoj caruje autošovinizam kao dominantna ideologija - rekao je Vučić.

On je naveo da iz stranke čiji je član Trifunović nisu reagovali na njegovo hapšenje u Hrvatskoj, a da su prethodno reagovali na zadržavanje na granici Srbije pevačice Severine.

- Kao predsednik Srbije, moj posao, šta god i Trifunović i bilo ko drugi rekao, moj je posao da štitim interese građana Srbije. To sam radio i to ću da radim do kraja svog mandata. Ništa spektakularno, samo normalna stvar - rekao je Vučić.

Foto: Printskrin

Kada je u pitanju ekonomija, kaže da će biti povećanja penzija za 10,9 ili 11 odsto.

- Za prosvetare i za vaspitačice povećaćemo plate za 12 odsto, a plate u javnom sektoru za 8 odsto - rekao je on.

U narednim danima, najkasnije za 12 dana, država će izaći sa komplektinim programom kako da budu suzbijene liste čekanja, rekao je on.

- Liste čekanja su za nas prioritet. Pozivam ljude da idu na preventivne preglede nedeljom. Sam ću otići da pregledam sve i pokazaću javno da sam došao, kao i svi ostali građani, u najobičniji dom zdravlja. Liste čekanja su nešto odvratno što kod nas postoji 35-40 godina. To je deo naše nesposobnosti da sami rešavamo svoje probleme, a sa druge strane, imate i kombinacije koje razni prave sa svim pomagalima i ostalim čudima, pa čekaju povećanja cena. Vrlo je komplikovano i biće vrlo problema oko toga - rekao je on.

Pita se kako može da živi porodica kad neko od 75 godina 10 godina ne može da dobije novi kuk.

Najavio je obnovu "Dedinja 1" i istakao da "radimo bolnice od Prokuplja do Vranja, od Loznice do Sombora".

- Šta će nam sve to ako ne pokazujemo dovoljno brige za ljudima? Kako se uvek u državnom sektoru pokvari skener i magnenta rezonanca? - pitao je Vučić i obećao je da će se boriti da ljudi dobiju šta zaslužuju.

Kaže da je u lagodnoj poziciji jer zna kad mu ističe mandat.

- Za mene je važno šta će da ostane iza mene. Govorim šta je važno da bi se problemi rešavali, ako neko hoće da razume nek razume, ako neko neće onda nikom ništa - rekao je Vučić.

Kaže da je parlamentarna opozicija toliko nesposobna i nestručna da ne može da napiše uredan Predlog zakona.

- Nisu oni za trajnu zabranu litijuma, nego bi da oni iskopavaju litijum. Već 12 godina pričaju kako će da dođu na vlast. Bića mnogo raznih podela unutar različitih koalicija i novi ljudi će doći, a oni (parlamentarna opozicija) neće još dugo da pobede - rekao je Vučić.

Opozicionar Srđan Škoro rekao je ranije da se opozicija ne protivi iskopavanju litijuma, već da želi da dođe na vlast kako bi ga ona iskopavala, a Vučić kaže da je tačno to što je rekao.

- Znam iz kojih ambasada im je rečeno da slučajno ne kažu da su za trajnu zabranu iskopavanja litijuma - rekao je predsednik Srbije.