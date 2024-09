PONIŠTENJE NASILJA NA KOSOVU U PET TAČAKA: Predsednik Vučić obelodanio odgovor države na teror koji mesecima sprovodi Kurti

ZAHTEVAMO povratak na "status kvo ante" uklanjanjem ključnih posledica jednostranih i nekoordinisanih akcija Kurtijevog režima, što predstavlja nužnu pretpostavku za smisleni napredak u procesu dijaloga.

Foto: Tanjug/VLADIMIR SPORCIC

Srpske institucije i privremeni organi na KiM neće ukinuti, a pisarnice na kojima će naš narod moći da obavi sve poslove biće otvorene uz administrativne linije. Skupština Srbije proglasiće u roku od 45 dana Kosovo i Metohiju kao područje posebne socijalne zaštite. Usvojiće i Zakon o organizaciji nadležnosti pravosudnih organa Srbije za područje AP KiM, kojim će biti uspostavljeno posebno tužilšatvo za procesuiranje zloupotreba i kršenja osnovnih ljudskih prava, uzurpaciju imovine, ugrožavanje telesnog integriteta i dostojanstva građana Srbije na prostoru KiM.

Parlament će doneti i Odluku o nelegalnosti svih organa i institucija obrazovanih na teritoriji Kosova i Metohije nakon nelegalno jednostrano proglašene nezavisnosti i nepostojanju svih njihovih akata koji su doneti ili će tek biti doneti.

Ovo je pet mera državnog vrha naše zemlje koje je juče saopštio predsednik Aleksandar Vučić, a kao odgovor na višemesečni teror koji nad Srbima sprovodi režim Aljbina Kurtija. On je u obraćanju detaljno govorio o pomoći koju će Beograd uvećati za naš živalj na KiM, velikoj diplomatskoj akciji... Prištini je poručio da nezavisnost može samo da sanja, desetinama godina, kao i članstvo u UN i da će Srbija, koliko god da je teško, pobediti.

- Srbija se nalazi danas u nelakoj pravno-političkoj situaciji po pitanju KiM, ekonomski veoma dobro, možda i odlično stojimo. Ono što ostaje naša najbolnija tačka jeste Kosovo i Metohija. Ono je najskuplja reč za svakog Srbina i istovremeno najlakše potezana. Niko nikada neće biti zadovoljan i šta god da smo predložili, svi bi bili protiv. Nećemo da se oslobodimo Kosova, ali ne želimo ni rat.

Predsednik je istakao da bi oni koji pozivaju na oružje, prvog dana kada bi im stigao poziv da nemeste krevet u kasarni, rekli da je to teško i da to nije njihov rat.

- Oni koji pozivaju na nezavisnost Kosova, rekli bi nam - vi ste izdajnici. I to čujete na svakom mestu. Nema rešenja za KiM kojim bi bili zadovoljni svi Srbi, ne postoji taj čudotvorac koji bi takvo rešenje doneo.

Podsetio je na smanjenje broja srpskih stanovnika na Kosovu i Metohiji još od 1981. godine.

- Albanci su videli svetlo na kraju tunela kada su krenuli štrajkovi. Čekali su svoj trenutak, mi nismo razumeli sve što se zbiva u svetu i za to smo platili visoku cenu - kazao je šef države i podsetio na NATO agresiju, Martovski pogrom, jednostrano proglašenje nezavisnosti tzv. Kosova.

Naglasio je i da smo videli da potpisi na Briselski sporazum ne vrede. Ukazao je da srpske institucije i privremeni organi gde radi 5.800 ljudi, koji zbog Kurtijeve agresije njima nemaju pristup, neće biti ukinute, iako je cilj Prištine da ih u potpunosti eliminiše.

- Moderne pisarnice biće na kilometar od administrativnih linija i ljudi će tu moći sve da završe. Sada im je Priština uskratila pravo da se venčaju, prijave smrti, razna punomoćja ne mogu da dobiju, a ni da prijave novorođeno dete... Uspostavljanje posebnog tužilaštva podrazumeva da ćemo moći da istražimo i gonimo kriminalna i protivpravna dela službenika i zvaničnika privremenih institucija u Prištini. Ovo se odnosi i na lica srpske nacionalnosti koja za račun albanske policije sprovode progon. Kada su u pitanju odluke koje donosi Priština, poput onih o policijskim bazama i svih ostalih - one su za nas nepostojeće. Sve ono što se donosi, a suprotno je Briselskom sporazumu - ne važi - rekao je predsednik i najavio da će do novembra imati sastanke sa 60 predsednika i premijera, a da će poslati pisma liderima SAD, Rusije, EU i Kine.

On je objasnio i zbog čega Srbija nije donela odluku o proglašenju okupacije, jer bi to značilo da bi "priznala teritoriju KiM kao teritoriju druge države, a oružanim grupama Albanaca bio bi priznat status legalne oružane sile".

- Mi nećemo da im damo pravni legalitet ili legitimitet, jer ga nemaju, ovo je gola albanska sila i sila njihovih zapadnih saveznika. Okupacija je moguća samo u međunarodnim oružanim sukobima, što bi značilo da Srbija, u takvom slučaju, priznaje teritoriju KiM kao teritoriju druge države. A prema članu 306 krivičnog zakonika Srbije, građanin koji potpiše ili prizna kapitulaciju ili prihvati ili prizna okupaciju Srbije ili pojedinog njenog dela, kazniće se zatvorom najmanje deset godina. Drugim rečima, samo priznavanje okupacije, odnosno proklamovanje dela teritorije za teritoriju pod okupacijom je i krivično delo - naveo je predsednik.

Predsednik je istakao da borba neće biti laka, a da će prištinske vlasti biti još agresivnije.

- Otvoriće most na Ibru, napadaće i škole i bolnice. Opstajaćemo, sve što oni više budu napadali. Na spisku za hapšenje imaju 86 Srba, a do sada su uhapsili 61. To su ljudi koji su bili na barikadama i za koje mi je međunarodna zajednica obećala da neće biti hapšeni - naveo je.

Istakao je i da ćemo uskoro ponovo da tražimo povratak naših vojnika na KiM, na šta imamo pravo po Rezoluciji SB UN 1244. Prilikom odlaska u UN najavio je da će uručiti 11 odlikovanja onima koji su stali uz nas kada se glasalo za Rezoluciju o Stebrenici - predstavnicima Rusije, Kine, Nikaragve...