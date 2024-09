KURTI SE ŠEPURI NA SEVERU I REDOM HAPSI: Policija tzv. Kosova privela sedmoricu Srba, tukla ih zbog navodnog napada na službeno lice

VLASTI u Prištini predvođene lažnim premijerom Aljbinom Kurtijem nastavile su juče besomučni teror hapšenjem sedmorice Srba u Severnoj Mitrovici. Najpre su tokom noći, dok su se vraćala sa rođendanske zabave privedena i pretučena četvorica mladića - M. M. (19), N.R. (19), V.J. (21) i L. K. (19), a zatim četrdestogodišnji čovek koji je sve to snimao.

Foto: D. Zečević

Jutro posle maltretiranja, u grad na Ibru je stigao i Kurti, gde se sa jakim obezbeđenjem zadržao i na ručku u jednom lokalu brze hrane. Njegova "ratna" kolona je ispraznila ulice i blokirala saobraćaj, a lisice su stavljene na ruke i liderima Srpske demokratije Aleksandru Arsenijeviću i Ivanu Orloviću koji su protestovali zbog dolaska nepoželjnog gosta. Oni su kasnije pušteni, uz novčane kazne.

Kurti je nastavio da provocira, svratio je i do Bošnjačke mahale i to u dvorište tri srpske institucije na koje je njegova policija 31. avgusta stavila katanac, a Srbe ostavila van radnih mesta. Okružen prstenovima telohranitelja naveo je da donosi blagostanje, da će na mestima gde su opštinske zgrade, koje su stare i pune betona i asfalta, biti park, da će otvoriti most na Ibru i da "nije osetio da građani ne vole kada on i njegovi dolaze"...

Foto: D. Zečević KURTI uz obezbeđenje u Severnoj Mitrovici

A, dok se Kurti šepurio, roditelji četvorice mladića ispričali su "Novostima" da su njihova deca mučki pretučena, da su ih policajci vukli po zemlji i udarcima kolenima ućutkivali dok su oni vapili za pomoć. Roditelji nekoliko sati nisu ni znali gde su im deca prebačena posle hapšenja, a policija u prvo vreme nije dozvolila ni da im se ukaže lekarska pomoć.

Ne znam hoće li biti sastanka KURTI je izjavio da ne zna da li će biti narednog sastanka u Briselu. - Ako bude, ne znam kada i sa kojom temom. Mi imao sporazum koji mora da se poštuje, a Beograd ga ne poštuje. Lažni premijer je juče prisustvovao i postavljanju kamena temeljca na izgradnju policijske stanice u Lešku. Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković izjavio je da to predstavlja direktnu pretnju, zastrašivanje i provokaciju preostalim Srbima: - Ni po jednoj tački sporazuma iz Brisela, Priština i Kurti nemaju pravo da na severu KiM podižu svoje monoetničke policijske baze i poligone.

Na osnovu video snimka prebijanja, koji je objavio Arsenijević, i priče advokata, naši mladići su imali verbalni sukob sa policajcem u civilu, on ih je pustio da se udalje na oko 500 metara, a onda su ih sa pojačanjem presreli, tukli i maltretirali desetak minuta. Lažna Kurtijeva policija, uhapsila ih je zbog navodnog napada na službeno lice.

- Naša deca su zapomagala, a policajci su uperili baterijske lampe da vide ko se od stanara zgrade, ispred koje su ih tukli, usuđuje da snimi maltretiranje - priča nam Srđan Jović profesor Fakluteta tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici, otac jednog od pretučenih.

On je na društvenim mrežama obelodanio da su momci uhapšeni:

- Iživljavali su se na deci koja su slavila rođendan. Zvao sam hitnu, neće da dozvole lekarima da izvrše pregled. Uhapsili su i prolaznika koji je snimio torturu. To je Kurtijev režim. Da li ima dalje života ovde?

Mladići su prilikom dovođenja na saslušanje imali vidljive povrede po telu. Ljubomir Milić, otac devetnaestogodišnjeg uhapšenog mladić proveo je maltene celu noć ispred policijske stanice čekajući informacije, kao i majka drugog privedenog Sonja Radenković koja kaže je sina uspela da vidi prilikom dovođenja na saslušanje, rekavši da je "u jako lošem stanju".

PREDSEDNIK VUČIĆ SA LAJČAKOM: Žele samo da unište Srbe POTPUNO je jasno da Kurti želi uništenje i progon srpskog naroda i mislim da to nije samo nama jasno, nego i svima drugima. Ma koliko su vam vezane ruke i koliko god da se nalazite u teškoj poziciji od 2008. naovamo, morate da preduzimate radnje koje će ili da vode vraćanju određenih prava - što bi se nazvalo "status kvo ante" ili da kažete da niste u stanju da zaštitite ili sačuvate svoj narod. A mi nemamo pravo da kažemo ovo drugo, jer smo vezani i Ustavom i rezultatima dijaloga, i sporazumima koji su potpisani poput Briselskog 2013. godine i o Zajednici srpskih opština 2015. godine. Ovo je juče posle odvojenih sastanaka sa izaslanikom EU za dijalog Miroslavom Lajčakom i ambasadorom SAD Kristoferom Hilom, poručio predsednik Srbije Aleksandar Vučić u danu kada je tzv. kosovska policija pretukla i uhapsila šestorcu Srba, čime je nastavljen progon našeg naroda. Vučić je najavio da će se u naredna 72 sata obratiti javnosti u Srbiji i predstaviti šta je ono što Srbija zahteva i očekuje zbog "suštinskog i brutalnog napada na srpsko stanovništvo prvenstveno na severu Kosova i šta je to što međunarodna zajednica nije ispunila". - Moramo da se borimo za Srbiju u svetu, da tražimo saveznike, radićemo na tome sve što je moguće, ali jasno je sada da Kurti želi samo uništenje i proterivanje srpskog naroda. Njegovi postupci poput ukidanja 5.800 radnih mesta, onemogućavanja da se venčaju, razvode, dobiju potvrdu o smrti člana porodice, govore u prilog tim težnjama. Pri svemu tome iz Evrope i Kvinte dođu samo reči osude - naveo je. Šef države je rekao i da je spreman da ode odmah u Brisel i razgovara sa Kurtijem, ali "Srbija nije spremna i neće dozvoliti pogrom i progon srpskog naroda". Lajčak je saopštio je da mu je predsednik Vučić preneo veliku zabrinutost zbog situacije u kojoj se nalaze Srbi na KiM. On je to napisao na svom nalogu na društvenoj mreži "Iks" nakon sastanka u Beogradu koji je, kako je rekao, bio priprema za naredni sastanak glavnih pregovarača. - Naglasio sam da treba da razgovaramo i pronađemo dogovorena rešena u okviru dijaloga.

- Razgovarao sam sa svedocima koji su mi rekli su momci isprebijani, da su ih brutalno hapsili. Išao sam u detalje, pitao šta je problem i rekli su mi da možda jesu opsovali jedno lice u civilu, za koje se ne zna da li je policajac. Ali, to ne znači da posle 500- 600 metara treba da ih u brutalnoj sačekuši isprebijaju i uhapse - istakao je za naš list Arsenijević, predsednik Srpske demokratije pre nego što su ga uhapsili zbog "dočeka" Kurtija.

On je istakao da bi tzv. ministar kosovske policije Dželjalj Svečlja već objavio snimke da su mladići na bilo koji način naudili policajcima, "jer je čitava Mitrovica pokrivena kamerama".

Branilac uhapšenog R. N. iz Zvečana Miloš Delević rekao je "Novostima" da je on "lišen slobode zbog navodnog napada na službeno lice":

- On negira da se taj napad desio, da fizički nikog nije dodirnuo, a on je brutalno pretučen od strane policije prilikim hapšenja i baravka u stanici tokom davanja izjave i fizički i psihički je maltretiran celu noć. Udarali su mu šamare, udarali u genitalije nogama, na kraju su mu omogućili lekarsku pomoć i doktori su konstatovali ove povrede. Tražićemo odgovornost policijskih službenika za maltretiranje.

Vučević: Čeka nas mnogo muke PREMIJER Srbije Miloš Vučević izjavio je da "Priština vrši svakodnevnu represiju nad našim narodom, kako bi se napravio ambijent da ne mogu tamo više da ostanu". - Mnoge nas muke očekuju na KiM. Kurtiju treba neka naša reakcija koja bi vodila u konfrontaciju zato što onda on ispada žrtva, zato što on dobija narativ koji mu treba i za izbore na KiM i pred međunarodnom zajednicom. Naš ostanak u dijalogu nije pitanje smisla, nego odgovornosti.

Oglasila se Srpska lista iz koje su istakli "da je brutalno prebijanje i hapšenje mladića u Severnoj Mitrovici dokaz brutalnosti kosovske policije prema Srbima, a sve u režiji Aljbina Kurtija, što je postala svakodnevica na severu Kosova i Metohije":

- Hapšenje mladića je pratilo prebijanje, ponižavanje i pretnja upotrebom vatrenog automatskog oružja na gradskom šetalištu u strogom centru Severne Mitrovice. Hapšenje mladića koji je ovu brutalnu akciju snimao dokazuje kako ove falange prikrivaju dokaze svojih nedela. Apelujemo na Srbe da ostanu mirni i suzdržani, a Kurti kao da to koristi da ih još više ugnjetava.

Uhapšenima je određen pritvor od 48 sati, a danas bi trebalo da se zna konačna odluka o tome hoće li se braniti sa slobode ili ostaju iza rešetaka što bi bila prekomerna odluka.

Stano: Srbija da odgovori o pismu PORTPAROL EU rekao je juče da je Ohridski sporazum obavezujući za obe strane i i da svi moraju da sprovedu sve dosadašnje sporazume. - Postoji jedan član koji govori da taj sporazum postaje deo procesa evrointegracija obe strane - rekao je Stano dodajući da ukoliko obe strane ne sprovedu dogovor, neće biti u mogućnosti da nastave evropski put. On je pozvao Srbiju da odgovori na pitanje da li je kada i zašto povukla pismo iz decembra 2023. kojim je izrazila rezerve prema Ohridskom sporazumu. Tekst