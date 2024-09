LAJČAK NA TACNI NUDI SRBE KURTIJU: Slovak se založio za otvaranje mosta u Mitrovici bez konsultacija sa našom stranom

IZASLANIK EU Miroslav Lajčak direktno je ugrozio živote Srba na severu Kosova i Metohije, jer se njegov jučerašnji nastup u Prištini može smatrati otvorenom podrškom Aljbinu Kurtiju da po svojoj volji otvori glavni most u Kosovskoj Mitrovici.

Naime, slovački diplomata je posle sastanka u Prištini sa glavnim pregovaračem Besnikom Bisljimijem kazao da prelaz preko Ibra treba da bude otvoren, ali u dogovoru sa međunarodnim partnerima Kosova. Nijednom rečju nije pomenuo Srbe kojih se to najviše tiče, jer je most najosetljivija bezbednosna tačka još od završetka sukoba 1999. godine.

Ovakav stav značajno odudara od onoga što je Lajčak govorio sredinom avgusta kada je bio kategoričan da se ovo pitanja mora razamatrati u okviru dijaloga. Na to ga je podsetio i direktor Kancelarije za KiM Petar Petković:

Šta se to promenilo u stavu Lajčaka o mostu od avgusta do danas? EU je govorila da otvaranje mosta jedino može da se reši u dijalogu. Danas od njega čujemo da to pitanje zavisi samo od dogovora Prištine i međunarodne zajednice?! Sporazum o mostu Lajčak sada izmešta iz dijaloga, a do juče je to pitanje najavljivao kao glavnu temu razgovora u Briselu. Zbog čega? Srbi koji su životno zainteresovani za status mosta na Ibru i Beograd koji je strana u pregovorima oko mosta se jednostrano isključuju, a Priština i Kvinta uključuju da odlučuju o mostu. Ovakvo kršenje principa je prevršilo svaku meru. I onda se pitate što nema napretka u dijalogu.

Bisljimi je tokom sastanka naglasio da je otvaranje glavnog mitrovačkog mosta pitanje koje je dogovoreno u Briselu, u okviru procesa dijaloga uz posredovanje EU, te da ga treba otvoriti u skladu sa postojećim sporazumom i na osnovu zaključaka izveštaja Evropske komisije iz 2020. godine, u kojem se ocenjuje da su radovi na mostu završeni i da bi trebalo da bude otvoren bez daljih odlaganja i prepreka.

Vljosa zahvalna Zapadu PREDSEDNICA tzv. Kosova Vljosa Osmani se na svečanoj ceremoniji obeležavanja 25 godina od osnivanja policije zahvalila saveznicima lažne države: - Već 25 godina uz sebe imamo saveznike, pa im još jednom zahvaljujem u ime Kosova, ne samo na stručnosti i tretmanima, na opremi i oružju, već za svu besprimernu podršku, pre svega za poverenje u kosovsku policiju i za sve ostalo.

O tenzijama u našoj južnoj pokrajini juče je u Narodnoj skupštini, na sednici Odbora a odbranu i unutrašnje poslove govorio i prvi čovek MUP Ivica Dačić.

Situacija na Kosovu je složena, pod uticajem tenzija i kriminalnih aktivnosti, napada na Srbe i njihovu imovinu, u cilju promene etničke strukture u srpskim sredinama. Cilj prištinskih vlasti je da otežaju položaj srpskog naroda da bi se stvorilo etnički čisto Kosovo iseljavanjem Srba, pre svega sa severa - upozorio je Dačić.

Inače, Lajčak je potvrdio da je postignut dogovor o nastavku dijaloga u Briselu na nivou glavnih pregovarača, ali nije hteo da otkriva datum. Samo se ne zna koja je svrha dijaloga ako je Kurti nekažnjeno srušio na terenu sve ono što je godinama dogovarano za zelenim stolom.

SLOVAČKI DIPLOMATA PONOVIO DA JE OHRIDSKI SPORAZUM OBAVEZUJUĆI ZA OBE STRANE

MISTERIJA PISMA O "CRVENIM LINIJAMA"

ODGOVARAJUĆI na pitanje da li ima informacije da će se Srbija povući iz Ohridskog sporazuma, Lajčak je rekao da je sporazum pravno obavezujući za obe strane:

- Nijedna strana se nije povukla, razgovaramo i sa Srbijom i sa Kosovom kako bismo ubrzali implementaciju. Srbija je povukla pismo iz decembra 2023. godine u kome je izrazila stav da neće primeniti one delove Ohridskog sporazuma koji ugrožavaju njene nacionalne interese. Bilo je pojedinih izjava koje nisu bile od pomoći, ali sporazum je u potpunosti validan i deo je kosovskog i srpskog evropskog puta, tako da ima dvostruku važnost.

Inače, reč je o pismu koje je tadašnja premijerka Srbije Ana Brnabić 13. decembra prošle godine predala čelnicima EU, a koje se odnosi na tekst deklaracije koja je usvojena tada na samitu Unije i Zapadnog Balkana. U njemu se kaže da Beograd tekst smatra prihvatljivim isključivo u kontekstu koji se ne odnosi na de fakto i de jure priznavanje Kosova.