PREDSEDNIK VUČIĆ: Dodatnih milijardu evra za regionalne puteve za celu Srbiju

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je nakon jučerašnjeg sastanka državnog vrha doneta odluka da se obezbedi dodatnih milijardu evra za izgradnju regionalnih i lokalnih puteva u celoj Srbiji.

Foto: D. Milovanović

- Mi smo juče u teškoj borbi sa (ministrom) Sinišom Malim i Sašom Stevanovićem iz Ministarstva finansija, uspeli da pronađemo dodatne izvore za naredne četiri godine, po 250 miliona evra za regionalne i državne puteve za celu Srbiju. Znači dodatnih milijardu evra. To je strašno dobra vest za ljude u Srbiji, to znači da će gotovo svuda, u svakom delu Srbije, ljudi videti ogroman napredak u izgradnji i rekonstrukciji i obnovi puteva - rekao je Vučić tokom obilaska radova na brzoj saobraćajnici Šabac – Loznica.

Objasnio je da je to vezano samo za lokalne i za regionalne puteve.

- To nisu ove najvažnije saobraćajnice, ali to su saobraćajnice možda najvažnije, koje ljudima put dovode do kapije, do njive. To njima znači život... ovo je ono što znači život za običnog čoveka. Tako da je to ogroman novac. I mi keša imamo - naveo je Vučić.

Kada je reč o projektima puteva koji su trenutno u fazi izgradnje, Vučić je rekao da će se po završetku deonice puta od Bojića do Tekeriša, raditi deonica od Bojića do Jevremovića.

- Mislim da je to fantastična veza za vas, Šapčane, za sve ljude, 27 km. Svih 27 km uradićemo asfalt, nov, kao najlepša pista - rekao je Vučić.

Foto: D. Milovanović

Na pitanje novinara kada će se raditi put Loznica - Mali Zvornik, Vučić je odgovorio da se sada prvi put radi dokumentacija o tom projektu, pa će onda biti doneta odluka o početku izvođenja projekta, u zavisnosti od toga da li će biti dovoljno para za izgradnju puta.

Dodao je da će brza saobraćajnica Slepčević-Badovinci biti završena za godinu dana.

Vučić je ocenio da ima mnoga posla širom Srbije i da je izgradnja ove brze saobraćajnice za Mačvu neverovatna stvar i naveo je da će izgradnja puteva dovesti još investitora u Šabac.

Foto: D. Milovanović

Na pitanje da li će da obiđe još neke delove Srbije kao što sada obilazi Podrinje, Vučić je odgovorio da će morati da ode u nekoliko krajeva, poput nekih zlatiborskih mesta, Prijepolja, Priboja, Nove Varoši, Sjenice, Ivanjice, kao i da, kako je rekao, još jednom ode na jugoistok Srbije i da obiđe Jablanički i Pčinjski okrug, kao i istočnu Srbiju, Kladovo, Majdanpek i Negotin.

BONUS VIDEO: