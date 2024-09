KASARNA VUČIĆEV KABINET: Predsednik se na pet dana seli u Podrinje gde će razgovarati sa građanima

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obavljaće svoje aktivnosti od danas do 9. septembra u Podrinju. Izmeštanje kabineta iz Beograda iskoristiće za razgovor sa građanima u više mesta, a boraviće u lozničkoj kasarni.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Sa Andrićevog venca su saopštili da će osim razgovora sa građanima, učestvovati u različitim događajima i obići više mesta ovoga kraja Srbije. Boravak u Podrinju otvoriće danas obilaskom gradilišta na rekonstrukciji puta Bojić-Tekeriš kod Šapca.

Predsednik je ranije, tokom razgovora sa žiteljima Malog Zvornika, gde je tema bio potencijalni projekat iskopavanja jadarita i dolazak kompanije "Rio Tinto" najavio da će u prvoj polovini septembra premestiti kancelariju u Podrinje, gde će primati i strane zvaničnike.

Vučić je rekao da će obići i deo Kolubarskog i Zlatiborskog okruga, kao i da je potrebno da se o iskopavanju litijuma otvori široka debata.

- Sve podrinjske opštine ću da obiđem. Dakle, obići ću i deo Kolubarskog okruga, obići ću i deo Zlatiborskog okruga, Bajinu Baštu, sve do Kostojevića, Bačevaca i Rogačice. Obići ću i Ljuboviju, naravno, najveći deo Mačvanskog okruga, možda bez Šapca, ali sva ova druga manja mesta. Dakle, od Koceljeve, Bogatića, Vladimiraca, Malog Zvornika do, Loznice, Krupnja. Dakle, Rađevinu, Jadar, sve ću da obiđem - najavio je Vučić i dodao da neće biti projekta ukoliko stručnjaci raznih oblasti ukažu da on nije dobar za prirodu i zdravlje.

Rekao je i da je na sastanku sa naučnicima iz različitih oblasti o iskopavanju litijuma, čuo mnogo argumenata i dobrih primera.

- To su bili ljudi iz naših instituta, sa naših fakulteta i geološke struke i rudarske struke i građevinske struke i hemije i fizike i fizičke hemije i predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti. Svi su bili tu. Tražim od njih da postupaju po svojoj savesti i u skladu sa svojim znanjem i obrazovanjem. Tražim da se pitaju oni ljudi koji to znaju i da se bore. Da se bore za bilo koji svoj stav, ali da se bore. To je strašno važno. Ne to, pa država ima obavezu da me plati, pa ima država obavezu da te plati, ali vi svi imate obavezu da radite i da se borite za državu. Što bih ja bio budala i što bih bio lud da idem da se borim, dve i po godine pred kraj svog mandata, da se ne dodvoravam ljudima, pa najlakše je, evo biću heroj. Reći ću, sklonite se i ne treba nam litijum. A šta ćemo onda? A šta ćemo onda za pet godina, za deset godina? Neko mora da razmišlja o budućnosti, a ne o svom mandatu - istakao je Vučić.

Inače, nije prvi put da Vučić svoj kabinet izmešta među soške i vojničke krevete. Tako je 2016. maltene cela vlada nakratko premeštena u Niš, a on je i 2022. nekoliko dana radio iz ovog grada.