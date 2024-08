VUČEVIĆ O SITUACIJI NA KOSMETU: Nastavlja se Kurtijev teror nad Srbima, ne smemo da nasednemo na provokacije

Predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević izjavio je danas, povodom upada tzv. kosovske policije u srpske institucije na severu KiM, da se nastavlja teror premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija nad Srbima na KiM, pre svega na severu i da je situacija gotovo neodrživa, ali da ne smemo da nasednemo na provokacije.

Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović

Vučević je, odgovarajući na pitanje Tanjuga da prokomentariše to što su Kurtijevi specijalci upali ponovo na sever KiM i to samo sat vremena nakon što je iz Srbije otišao predsednik Francuske Emanuel Makron, rekao da je to verovatno bio vremenski plan Kurtijevog režima.

"Situacija je gotovo neodrživa. Mi ne smemo da nasedemo na provokacije, ne smemo da uvedemo Srbiju u rat. Kurtijev cilj jeste da naši živci budu potpuno istrošeni, istanjeni, da dođe do ishitrene reakcije naše države i da naravno odemo u pravcu u kojem ne želimo da idemo i ne treba da idemo, to su sukobi, ratovi", istakao je Vučević nakon obraćanja na centralnom godišnjem okupljanju dijaspore i Srba iz regiona održanom u Skupštini Srbije.

Dodao je da ne treba da zaboravimo da na teritoriji KiM postoje i trupe KFOR-a, odnosno NATO alijanse i izrazio uverenje da KFOR ima svest o svojoj odgovornosti po pitanju bezbednosti. Vučević je istakao da svi građani na KiM pozdravljaju jasnu poruku komandanta KFOR-a da ta misija ne daje saglasnost za otvaranje mosta na Ibru koji deli Kosovsku Mitrovicu na severni i južni deo.

"Međutim, veoma sam zabrinut kako će Srbija opstati na KiM, jer nakon jučerašnjih upada i zauzimanja opštinskih uprava, institucija na severu KiM, ostaje Kurtiju još samo da nam upadnu u škole i vrtiće i to je to. U sve je upao i sve je zatvorio i svaki put vidimo reakcije koje su oštre, ali bez nekog rezultata", rekao je Vučević.

Naglasio je da nije vreme da međunarodni faktor samo daje saopštenja, nego da preduzmu konkretne akcije.

"To je njihova obaveza. To nije pitanje njihove dobre volje. Oni su isto potpisnici Kumanovskog sporazuma i donosioci Rezolucije 1244", naveo je Vučević. Dodao je da "međunarodni faktor" ima obavezu da ne dozvoli ono što se danas dešava na KiM. Premijer je istakao da niko ne sumnja da je Kurtijeva politika da etnički očisti KiM od Srba.