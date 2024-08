JA OBJAŠNJAVAM SVOJE POLITIČKE POSTUPKE SAMO SVOM NARODU: Vučić odgovorio francuskoj novinarki

PREDSEDNIK Vučić je, odgovarajući na pitanje novinara da li se Srbija kupovinom "rafala" udaljava od Moskve i približava EU, istakao da je ponosan na politiku Srbije, što uvek poštuje Povelju UN, što se ne bi moglo reći za mnoge zemlje na Zapadu.

Foto N. Skenderija





- Znam da bi Emanuel voleo da uvedemo sankcije Rusiji, ali mi to nismo uradili,m mi se ne stidimo svoje odluke. Ja ne želim vama da se pravdam zbog toga. Ja objašnjavam svoje političke poteze svom narodu. A pritom, jesmo li nešto učinili protiv Ukrajine? Nismo. Srbija podržava teritorijalni integritet Ukrajine, Povelju UN i doživljavamo ih kao prijateljski narod.

- Više smo humanitarne pomoći, svake vrste pomoći dali mi odavde iz Srbije nego svi na Balkanu zajedno, pa puta dvadeset. Poslednji u nizu je 5000 laptopova koje smo poslali - istakao je Vučić i dodao da stvari nisu tako jednoznačne.

Napomenuo je i da je nemoguće, što se tiče "rafala", da Srbija prenese tehnologiju Rusiji.

- Ljudi iz Dasoa su se za to pobrinuli 1000 puta a ne jednom. Ti razgovori su bili veoma teški i naporni. I nizašta na svetu ne bi dozvolili transfer tehnologije. Mi to plaćamo novcem građana Srbije. To nije jeftina stvar, ali je velika stvar za nas. Tačno je da ćemo po prvi put da imamo avione zapadne proivodnje. Zapadne lovce koji će da štite nebo Srbije. I mislim da je to velika stvar za odnose naše dve zemlje. I da je to važna stvar. Ja sada imama napade iz Srbije koji kažu "a što to radite sa Francuskom, a ne Rusijom, Kinom..." A ja ih onda pitam kako mislite da sada ti avioni dođu do nas. A moj posao je da razmišljam o suverenitetu i nezavisnoti Srbije i da uradim sve što je najbolje za našu zemlju. A što da ne radimo sa Francuskom? Što, jesu Rafali loši avioni? Po našem mišljenju Rafal je možda najbolji avion na svetu - poručio je Vučić.