POTPREDSEDNIK VLADE VULIN GRAĐANIMA PALA I SRPSKE: Želim vam mir, prosperitet i napredak

POTPREDSEDNIK Vlade Republike Srbije i senator Republike Srpske Aleksandar Vulin, i pored zabrane za prelet vlasti u BiH, prisustvovao je obeležavanju krsne slave Opštine Pale Uspenje Presvete Bogorodice - Velike Gospojine.

Potpredsednik Vulin, koji je ove godine kum krsne slave Opštine Pale, prisustvovao je svetoj liturgiji u Crkvi Uspenja Presvete Bogorodice na Palama, a zatim položio venac na centralnom spomen-obeležju poginulim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

Čestitajući svim građanima Pala slavu potpredsednik srpske vlade je u ime predsednika Srbije Aleksandra Vučića, premijera Srbije Miloša Vučevića i u svoje ime poželeo da je dugo slave u zdravlju i napretku.

- Želim vam da svaka sledeća slava bude bolja od prethodne, da svaki put možemo da se pohvalimo novim dobrom, da možemo da se pohvalimo da nas je više nego što nas je bilo. Želim mir, napredak, prosperitet a siguran sam da će sve ono što zavisi od Srbije i Srpske biti dobro i uspešno i da će biti i mira i prosperiteta u onoj meri u kojoj mir bude zavisio od Srbije i Srpske. U onoj meri u kojoj mir bude zavisio od Srba računajte da će mira i sigurnosti biti, da ničije dete nikada neće zaplakati - poručio je Vulin.

Istakao je da, kao što stoji i u Deklaracija svesrpskog sabora, mi Srbi ne živimo u istim državama, ali ne svojom voljom, već voljom velikih sila, ali da to ne sme da nas spreči da budemo jedinstven politički narod i da o svim bitnim pitanjima u našem životu odlučujemo zajedno i promišljamo zajedno.

- Srbi su jedinstven politički narod koji deli dobro i zlo bez obzira na to gde živeo, a Srbija i Srpska su garanti srpskog naroda da će trajati i da će opstati. Istorija nas je nažalost naučila da tamo gde Srbi nisu imali podršku svoje države, ili svoju državu, tamo nije bilo ni Srba ili tamo više i nema Srba. Ni Srbija ni Srpska to više neće dozvoliti. Predsednik Aleksandar Vučić je garant da će Srbi čuvati Srbe gde god oni da žive. Nikada nijedan predsednik Srbije nije više uradio za srpsko jedinstvo i za Republiku Srpsku od predsednika Vučića, zato što zna šta srpsko jedinstvo znači za opstanak svih Srba bez obzira na to gde oni žive i šta Republika Srpska znači za sve Srbe, a posebno šta znači za Srbiju. Republika Srpska će uvek moći da računa na ekonomsku, materijalnu, diplomatsku i svaku pomoć i podršku Republike Srbije i predsednika Vučića - rekao je potpredsednik Vulin.

Potpredsednik srpske vlade se zahvalio svima na Palama i Republici Srpskoj što je ove godine imao priliku da bude kum slave Opštine Pale i istakao da je kod Srba kumstvo jedna od najsvetijih dužnosti i najveća čast koju neko može da vam ukaže.