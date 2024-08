NOVA BRUKA ĐILASA: Huška ljude protiv litijuma i Rio Tinta kog su oni doveli i kog je lično hvalio 2017. godine! (VIDEO)

DRAGAN Đilas je tokom gostovanja u jednoj od emisija ponovo pokazao da nema kraja njegovom licemerstvu.

Foto: Printskrin

Dragan Đilas:

- Ljudi moraju da shvate da je jedina garancija da rudnika neće biti jeste da se promeni SNS vlast jer smo svi u opoziciji saglasni da litijum ne može da se kopa u Srbiji!

Činjenice:

- Rio Tinto došao u Srbiju 2001., do 2012. im dali 9 dozvola i menjali zakone o rudarstvu da bi Rio Tinto dobio ekskluzivno pravo eksploatacije - na vlasti: Dragan Đilas

- 06.04.2012. - Dušan Sajić - savetnik u ministarstvu rudarstva (ministar - Oliver Dulić iz DS-a) izjavljuje: "Procenjeno je da bi taj rudnik mogao biti otvoren 2014. godine a do kraja 2013. ćemo imati zaokružena istraživanja koja sprovodi jedna od najvećih svetskih kompanija u rudarstvu - australijska firma Rio Tinto."

- Dragan Đilas za Nedeljnik 25.10.2017.: "Evo, potvrđeno je da je kod Loznice otkriveno drugo po veličini nalazište litijuma u svetu i najveće u Evropi. Hajde da pričamo o koncesiji na te rudnike, ali da fabrika baterija bude kod nas, zato što su one u svim mobilnim telefonima i električnim automobilima. Zar to nije šansa za Srbiju? To će da zaposli hiljade i hiljade ljudi i napravi brend od naše zemlje. Zamislite u svakom mobilnom telefonu ili u automobilu deo na kome piše „Made in Srbija"."

ĐILAS OBRAZA NEMA: HUŠKA LJUDE PROTIV LITIJUMA I RIO TINTA KOG SU ONI DOVELI I KOG JE LIČNO HVALIO 2017. GODINE!



Dragan Đilas: "Ljudi moraju da shvate da je jedina garancija da rudnika neće biti jeste da se promeni SNS vlast jer smo svi u opoziciji saglasni da litijum ne može da… pic.twitter.com/nYM4ffqt5L — Detektor laži (@LaziDetektor) August 21, 2024

BONUS VIDEO: MIROSLAV ALEKSIĆ POTVRDIO: Opozicija organizuje proteste, ekološke organizacije, podelili smo uloge