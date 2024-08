POTPREDSEDNIK VLADE RS VULIN: Srbija i Rusija dele ne samo zajedničku prošlost, mi delimo i budućnost

POTPREDSEDNIK Vlade Aleksandar Vulin je kao gost jutarnjeg dnevnika RTS-a govorio o odnosu Rusije i Srbije kao i da je Rusija "više nego raspoložena" da radi sa Srbijom.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

- Politički odnosi Srbije i Rusije su najviši ikada, bez obzira na sve izazove, kako su rekli ruski domaćini. Bez obzira na politiku Zapada prema Ruskoj Federaciji u smislu neprekidnog uvođenja novih paketa sankcija, antiruske histerije. Srbija nikada nije bila u boljim odnosima sa Ruskom Federacijom. I ekonomski i politički i na svaki način mi smo dve zemlje koje ne dele samo zajedničku prošlost, mi delimo i budućnost, mi delimo i uverenja da budućnost može i mora da bude u svetu ravnopravnih, u svetu u kome neće jedna velika sila određivati ostatku sveta šta će i kako da radi. Naša uverenja su da delimo zajedničku budućnost i da Srbija i Rusija nemaju ni jedno jedino različito mišljenje o najbitnijim strateškim pitanjima. I to je ono što moramo da čuvamo - izjavio je potpredsednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vulin u jutarnjem Dnevniku RTS-a.

Naglasivši da Srbija ima apsolutnu političku podršku Rusije i da je više nego raspoložena da radi sa Srbijom potpredsednik Vulin je rekao da je u toku njegove zvanične posete Moskvi dobrim delom bilo reči i o nastavku naše privredne i ekonomske saradnje.

- Zahvaljujući politici predsednika Vučića mi smo jedina zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije Ruskoj Federaciji i to i u ekonomskom smislu treba svakako da koristimo, a Ruska Federacija to veoma poštuje i ceni, posebno cene lični doprinos predsednika Vučića našim međusobnim odnosima, a to se odnosi i na ekonomiju. Za nas je energetika ključna, energetska stabilnost i bezbednost je nešto bez čega ni jedna država ne može da postoji i finkcioniše. Naša privreda je bez ruskih energenata osuđena na stravične probleme. Mnoge zemlje sa zapada otvaraju u Srbiji svoja preduzeća zato što imamo jeftin ruski gas i sigurno i stabilno snabdevanje gasom i to daje mogućnost da i njihovi proizvodi budu jeftiniji, i naravno zahvaljujući sporazumima koje je postigao predsednik Vučić sa predsednikom Putinom o snabdevanju gasom budu i sigurni da će energenata biti. U maju iduće godine ističe naš sporazum o snabdevanju gasom po povlašćenim cenama i mi smo razgovarali da pregovori o produžetku treba da počnu već u septembru, da nema ni jednog razloga da čekamo. Očekujem da će sporazum biti produžen i da ćemo imati najbolje i najpovoljnije uslove i naravno da očekujem da Ruska Federacija ceni sve ono što je Srbija uradila upravo zahvaljujući politici predsednika Vučića, zahvaljujući jednom principijelnom stavu da nećemo da uvodimo sankcije Rusiji i da nećemo da zaboravimo da smo vekovima bili na istoj strani i da nas sve vezuje a ništa ne razdvaja - istakao je potpredsednik Vulin.

