PROTIVUSTAVNO JE DA RAZGOVARAM SA NARODOM? Vučić odgovorio opoziciji- "To je krajnji cilj nečijeg očaja"

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je manifestaciju "Dani proje i sira" u Medveđici gde je odgovorio na pitanje da li će nastaiti da razgovara sa građanima jer pristalice opozicije kažu da je to protivustavno.

Foto: Printskrin/buducnostsrbijeav

- Protivustavno je da razgovaram sa narodom? To je krajnji rezultat nečijeg očaja. O tome je govorio jedan advokat i onda uhvatim i vidim i da je taj advokat primao pare spolja, preko neke čudne organizacije. I on na spisku. Sad znam da nije sam to smislio, sam nije bio toliko pametan, nego mu je neko pomogao. Inače poznat je po tome što vređa koga stigne i pravi se mnogo pametan, al za tuže pare i tuđe interese - istakao je Vučić.