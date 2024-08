NE smiruju se frustracije opozicije, lažnih ekologa i tajlunskih medija zbog Vučićevog odlaska u Mali Zvornik gde je sa meštanima razgovarao o njihovim brigama oko rudnika litijuma, ali i o drugim problemima koji ih muče.

Foto: Printskrin/Twitter/See new TweetsConversationDetektor laži

Čini se da ih je predsednik Vučić tim potezom totalno razoružao, a u prilog tome ide i izjava koju je za "Novu S" dao opozicionar Đorđe Vukadinović.

- On (Vučić) je bukvalno ušao u ovu operaciju razgovora sa narodom, a vidimo na šta to liči, to je em neukusno, em izlazi iz svih okvira ustavnih nadležnosti predsednika - tvrdi Vukadinović.

OPOZICIJA SE OBRUŠILA NA VUČIĆA JER IDE MEĐU NAROD I SLUŠA NJIHOVE PROBLEME: "TO JE NEUKUSNO I PROTIVUSTAVNO!"



— Detektor laži (@LaziDetektor) August 16, 2024