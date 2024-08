EKO-TERORISTI PLANIRAJU DA BLOKIRAJU STOTINE PUTEVA I RASKRSNICA: Zaustavićemo privredu i izazvati totalni kolaps Srbije!

EKO-TERORISTI objavili su na društvenoj mreži Iks planove za novi protest kao i blokade po završetku toplotnog talasa i povratku ljudi sa odmora koji će "trajati do pobede"

-Posle uspešog jednog od najvećih protesta u Beogradu, koji je okupio preko stotinu hiljada ljudi, sledeći korak su blokade po celoj Srbiji. Protesti protiv Projekta Jadar su organizovani u celoj Srbiji i naša najveća snaga je to što su sva mesta širom zemlje ujedinjena protiv ovog zla koje se nadvilo nad nama. Blokade će biti organizvane po CELOJ Srbiji u isto vreme u intervalima od nekoliko sati i biće organizovane u radno vreme, radi dan dok traje privredna aktivnost. Biće blokirani regionalni putevi i ključne raskrsnice. Problem dosadašnjih blokada je taj što su održavane na nekoliko mesta i snage žandarmerije su mogle lako da ih razbiju. Sledeće blokade će biti organizovane na nekoliko stotina mesta u isto vreme sa manjim brojem ljudi, ali će biti teške za razbijanje od strana policijskih snaga, a dovešće do totalnog kolapsa sistema. Dalje, u organizaciji blokada učestvovaće većina ekoloških pokreta, veliki broj javnih ličnosti i uticajnih pojedniaca na mrežama, pa će protestne blokade biti ne samo jasno komunicirane, već će pozivi i detalji oko blokada biti viralni i neće zavisiti od medija. Drugim rečima kada pošaljemo tačne instrukcije za nekoliko sati znaće cela Srbija. Blokade neće zavisiti ni od jednog pojedinca, udruženja niti poznate ličnosti, ukoliko jedna osoba bude uhapšena ili kompromitovana, ostatak nastavlja dalje. Blokade nisu protivustavne, tako da krivično delo rušenja ustasvnog poretka koje pokušavaju da nakače građanima, neće videti epilog na sudu. Za eventualne prekršajne prijave koje predstoje, obezbedićemo veliki broj advokata koji će braniti građane pro bono. Za enentualne kazne obezbeđujemo sredstva. Bokade će početi po završetku toplotnog talasa i po povratku ljudi sa odmora i trajaće sve do pobede. Blokade su prvi talas građanske neposlušnosti, ukoliko ne bude odgovora od Vlade Srbije građanska neposlušnost će dobiti nove oblike. Ne boj se narode, mrak je najtamniji pred svitanje. Rudnika neće biti.- navodi Eko Straža u objavi.

Posle uspešog jednog od najvećih protesta u Beogradu, koji je okupio preko stotinu hiljada ljudi, sledeći korak su blokade po celoj Srbiji.



Protesti protiv Projekta Jadar su organizovani u celoj Srbiji i naša najveća snaga je to što su sva mesta širom zemlje ujedinjena protiv… pic.twitter.com/VZkdf6i07a — Eko Straža (@EkoStraza) August 16, 2024

