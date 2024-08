NEMA PREDAJE - MOĆNA VUČIĆEVA PORUKA: Srbiju nikada neću napustiti! Srbija je mesto gde sam se rodio i gde ću da umrem

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju na Fejsbuku poslao je moćnu poruku.

Foto: Printksrin

- Na kraju moja poruka za svima koji su se uplašili i zabrinuli posle najava kako će da me proteraju preko Drine, kako ću da učim da plivam, trčim i bežim. Meni je Srbija sve, živim za Srbiju. Sve ove godine sam živeo za rešavanje svakog problema u Srbiji, borio se za svaku pobedu u sportu, kulturi, ekonomij, politici i nikada mi to nije bilo teško. I najponosniji sam predsednik na celom svetu, zato što sam predsednik Srbije. Neće biti rušenja na ulicama, u Srbiji će se vlast birati na izborima. To što neki zamišljaju da će nasiljem da promene nešto, neče promeniti ništa. Ja da bežim i da idem bilo gde drugo, ne pada mi na pamet! Srbija je mesto gde sam se rodio, Srbija je mesto za koju sam sve dao, koja je meni sve dala, Srbija je mesto gde ću da umrem. Nikada je neću napustiti! I boriću se zajedno sa vama do kraja, za pristojnu i modernu Srbiju! NEMA PREDAJE! - rekao je predsednik Vučić.

