PONOVO SPREMAJU BLOKADE I HAOS U SRCU BEOGRADA: Prozapadne partije sutra zakazale protest protiv kopanja litijuma, ali je cilj rušenje Vučića

PO već oprobanom scenariju prozapadne opozicije, protest protiv kopanja litijuma najvaljen za sutra uveče u Beogradu, pretvoriće su u kampovanje u srcu prestonice i blokiranje ulica i mostova. Ma šta god ko mislio o eksploataciji u dolini Jadra, jasno je da okupljanja, pod plaštom zaštite ekološke sredine, imaju i političku notu. Pravi cilj je, kao i mnogo puta do sada, svrgavanje predsednika Aleksandra Vučića sa vlasti.

BUNT Protest protiv "Rio Tinta", Foto V. Danilov

O tome dosta svedoče i govornici koji su se obraćali na protestima u gradovima širom Srbije ili u drugim javnim nastupima.

Na primer, ekonomista Branko Dragaš rekao je da je "milion ljudi sasvim dovoljno da se reši problem u roku od dva dana".

- U tih 48 sati biramo prelaznu vladu stručnjaka sa ulice. Istorija naša je pokazala da to tako može, a istorija, recimo, Pete francuske republike je, takođe, pokazala da to tako može. Prelazna vlada stručnjaka, njen je zadatak u godini dana da raščisti teren i pripremi prve slobodne poštene izbore posle sto i nešto godina. U toj godini mora da se donese zakon o lustraciji svih od 1990. do 2024. godine koji su se bavili politikom da im se zabrani da se pojavljuju, da se kandiduju - napravio je plan Dragaš.

U Novom Sadu je za mikrofonom bila i članica studentske organizacije STAV Mila Pajić - poznata po antisrpskim stavovima, saradnica profesora Dinka Gruhonjića. Njihovim rečnikom preovladavaju ocene da je u Srebrenici počinjen genocid nad Bošnjacima od strane srpskog naroda, zalagali su se za usvajanje nedavne Rezolucije u UN, a tvrde i da su Srbi odgovorni za sve ratne zločine tokom devedesetih godina. Pajićeva je u avgustu 2021. godine na društvenoj mreži "Instagram" objavila fotografiju iz Zagreba ispod koje je napisala "Ko ne sluša pesmu, slušaće oluju", aludirajući na proslavu povodom godišnjice zločinačke akcije iz leta 1995. u kojoj je više od 250.000 Srba prognano iz Republike Srpske Krajine, dok je oko 2.000 njih ubijeno.

Jedan od organizatora najavljenog protesta u Beogradu Nebojša Petković iz Udruženja "Ne damo Jadar" govorio je prethodnih dana da će se nakon ovog skupa krenuti u blokade, ne otkrivajući lokacije:

- Neka ljudi dođu na protest i na kraju ko bude spreman da učestvuje u onome što planiramo, neka krene za nama, a ko ne bude bio spreman, neka ide kući. Posle protesta ćemo krenuti u blokade i na protestu ćemo reći koje su tačke u pitanju. Ljudi treba da ponesu opremu za dan-dva kako bi mogli da ostanu na nekoj lokaciji. Neka ponesu vodu, šatore, ćebad, nešto na šta mogu da legnu ili da se pokriju.

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković ocenio je da je opozicija izabrala temu litijuma jer nepromišljeno misli da je javnost toliko protiv da će srušiti Vučića. Ovaj stav da će šef države odjednom pasti, ako bude dovoljno ljudi na ulici je, po njemu, veoma površan:

- Njih ne zanimaju zaštita životne sredine i rudarenje litijuma, već da sruše vlast. Da ih je zanimao litijum, temu bi otvorili dok su bili vlast, kad su izdavali dozvole "Rio Tintu". Ne verujem da su baš bili toliko naivni da veruju da će "Rio Tinto" naći litijum-karbonat i borate i spakovati kofere i otići na neku drugu lokaciju. Znali su da će graditi rudnik. Zato je ovo licemerno i drsko. Nema rudarenja litijuma bez zaštite životne sredine. To je stav Vlade i predsednika, sadržano je u dokumentima EU koje smo potpisali i koje prihvata i sam "Rio Tinto". Miting koji je najavljen je politička manipulacija kratkog dometa.

Predsednik skupštinskog Odbora za kontrolu službi bezbednosti Igor Bečić ocenio je da je protest u Novom Sadu jasno pokazao da ovo nisu protesti protiv rudarenja i zabrinutosti za životnu sredinu već "pobuna propalih političara željnih moći koji bi zloupotrebom građana da dođu na vlast bez izbora".

I lider JS Dragan Marković Palma kaže da je u subotu politički skup, a ne ekološki.

- Organizatori su političari, a ne narod. Narod se zloupotrebljava i to nije prvi put. Bili smo svedoci na ulicama Beograda za vreme korone kada je opozicija organizovala skupove protiv vakcinacije i ko zna koliko je ljudi to koštalo života, koji se nisu vakcinisali. Zloupotrebljavaju i Kosovo i Metohiju i Republiku Srpsku, a sada i EU. Ovo što se dešava je napad na predsednika Vučića. Ti propali političari ne mogu da ga pobede na izborima i hoće putem puča da uzmu vlast. Poštovani građani Srbije, ne slušajte političke profitere, već verujte svojim očima i delima koje je napravio Vučić.

Nova Demokratska stranka Srbije ocenila je da "nijedan režim ne može da pobedi sopstveni narod i pozvala je građane da se priključe protestu na beogradskim Terazijama u organizaciji ekoloških pokreta, bez obzira na ideološke razlike":

- Nijedan režim ne može da pobedi sopstveni narod, a narod je odlučio - rudnika litijuma u Srbiji neće biti.