"ĐAKON" U ŠORTSU I PRIJATELJ STARLETA: Ko je čovek koji je "u ime SPC" položio cveće hrvatskim braniteljima?

SRPSKA pravoslavna crkva saopštila je da je "lice koje je pre dva dana učestvovalo u odavanju počasti hrvatskim policijskim i vojnim snagama, koje su u zločinačkoj 'Oluji' ubile 2.000 i proterale više od 250.000 Srba, bivši i od strane nadležnih crkvenih vlasti zbog dokazane krivice raščinjeni đakon Ilija Ćalina".

fejsbuk

- Pošto imenovani nije član klira, odnosno nije svešteno lice, niti je u kontaktu sa nekom parohijom ili drugom crkvenom ustanovom, to se bilo kakva njegova delatnost ili postupak ne može ni po kom osnovu dovoditi u vezu sa Srpskom pravoslavnom crkvom - rečeno je u SPC.

Ovo objašnjenje je došlo nakon što je Ćalina položio cveće braniteljima, rekavši da nema blagoslov SPC, ali da je njen deo. On je na obeležavanje "Oluje" u Kninu došao u crkvenoj odori. On je bio klirik Eparhije britansko-skandinavske, a 6. juna Eparhijski crkveni sud ga je lišio đakonskog čina i vratio u red laika. To je u dopisu napisao i mitropolit skandinavski Dositej i poslao ga arhijerejima SPC, uz upozorenje da se Ćalina nalazi u Hrvatskoj i da se lažno predstavlja.

fejsbuk Ilija Ćalina, raščinjeni đakon

On je u Knin došao sa Ivicom Jonjićem, predsednikom Udruženja hrvatskih branitelja pravoslavne vere iz Karlovca, koju je osnovao pukovnik Hrvatske vojske u penziji Ratko Despot. Zalažu se za osnivanje takozvane hrvatske pravoslavne crkve.

Inače, na profilu Ćaline na društvenim mrežama mogu se videti njegove fotografije sa starletom Avom Karabatić, zatim reči podrške Milanu Popoviću, Severininom bivšem mužu, a na nekim slikama "đakon" nosi šorts. On, takođe, deli recepte za razna jela sa svojim pratiocima, a preporučuje onima koji slave Prvi maj da prave veganski burger od graška.