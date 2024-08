KURTI ZSO TRIKOVIMA GURNUO NA DNO FIOKE: Podizanje tenzija oko mosta u Mitrovici Priština koristi da bi pobegla od svojih obaveza

U JEKU napetosti oko mosta u Kosovskoj Mitrovici, koji Priština hoće da otvori za saobraćaj uprkos protivljenu Srba sa Kosova i Metohije i zapadnih centara moći, iz Brisela poručuju da će se ta tema naći na dnevnom redu sledeće runde dijaloga.

Foto: Profimedia

Termin sastanka se ne pominje ni okvirno, iako su tenzije na terenu sve opipljivije. Vrlo je verovatno da u ovom trenutku briselska administracija "drži fige" da se nikakvi incidenti i sukobi ne dogode dok ne prođe njihova letnja pauza, jer bi, u suprotnom, sve svoje kapacitete usmerili da se nastavak dijaloga pod hitno zakaže. Ili, poučeni iskustvom sa prethodnih rundi unapred znaju da dogovor oko mosta ne može da se postigne i da će premijer privremenih prištinskih institucija, kao i u slučajevima zabrane dinara ili zatvaranja pošta, uraditi ono što je naumio.

Kurti se dosad veoma izveštio u "miniranju" procesa dijaloga i uvek pokušava da nametne temu za koju proceni da će mu doneti najviše poena u biračkom telu. Uprkos tome što su u Briselu delegacije Beograda i Prištine već potrošile sate razgovarajući o proterivanju dinara sa KiM i posledicama te jednostrane odluke, i ta tema se novim razvojem događaja gura s pregovaračkog stola. Taj mehanizam nasilnog menjanja dnevnog reda Kurti je patentirao kada je prvi put glasnije počela da se pominje Zajednica srpskih opština, što je obaveza koju Priština uporno ignoriše već 11 godina. Podizanjem tenzija na terenu, hapšenjima naših sunarodnika, nasilnim preuzimanjem njihove imovine - dosad je uspevao da ZSO gurne u zapećak, pa su briselske runde često ličile na "gašenje požara". I najnovijom akcijom oko glavnog mosta u Kosovskoj Mitrovici premijer privremenih prištinskih institucija već danima drži u neizvesnosti naš narod na KiM, a međunarodna zajednica bavi se isključivo time da ga "ubedi" da odustane od jednostranih poteza. U tako podgrejanoj atmosferi Zapad i ne pomišlja na ZSO, iako bi ta zajednica bila jedino utočište Srbima od daljeg progona.

Stano: Rizikuju da ostanu sami PORTPAROL Evropske komisije Peter Stano istakao je juče da su EU, SAD, NATO i Velika Britanija jasno i nedvosmisleno rekli da je u interesu Prištine da "sluša prijatelje i saveznike, inače rizikuje da ostane sama i napuštena. Na pitanje da prokomentariše izjavu predsednice privremenih prištinskih institucija Vljose Osmani, koja je njegove izjave o mostu nazvala "rasističkim", Stano je za Tanjug rekao da EU nema ništa novo da kaže na temu ponovnog otvaranja mosta, kao ni na sve "nasumične komentare na koje se pozivate". On je ponovio savet Prištini da "dobro upravljanje znači da se dopre do zajednica na koje utiču određene odluke".

Pre samo oko tri meseca evropski i američki zvaničnici utrkivali su se u saopštenjima u kojima su molili Kurtija da pošalje Nacrt statuta ZSO u prištinski ustavni sud. Prema njihovoj proceni, to bi se tumačilo kao gest dobre volje i dovoljan pokazatelj da je tzv. Kosovo spremno za prijem u Savet Evrope. Kurti ni to nije hteo, vrata SE su mu ovoga puta zatvorena, ali je tim nečinjenjem uklonio i ZSO iz fokusa. Akcije prišinskog režima sada su mobilisale zemlje Kvinte i EU da se bave potencijalnim posledicama otvaranja mosta na Ibru. Glavni zamenik portparola Stejt departmenta Vedant Patel izjavio je da SAD "neće oklevati da učine sve što je potrebno da osiguraju zaštitu američkog osoblja" na KiM. Patel je to poručio odgovarajući na pitanje portala "Pavlović tudej" kako će reagovati da zaštite živote američkih vojnika u Kforu u slučaju jednostranih akcija oko mosta.

Stejt department je ranije saopštio da SAD u ovom trenutku ne podržavaju bilo kakve poteze za promenu trenutnog statusa mosta, navodeći da to povećava potencijal za nasilje i dovodi u opasnost lokalno stanovništvo, kao i vojnike Kfora, uključujući Amerikance. Predsednica skupštinskog Odbora za KiM Danijela Vujičić ocenjuje da nema nikakvih uslova da prelaz u Mitrovici sada bude otvoren.

- To nije onaj Andrićev most koji bi trebalo da spaja i povezuje ljude. Za nas na Kosovu i Metohiji, pogotovo građanstvo u Kosovskoj Mitrovici i u severnim opštinama, most je pre svega otpor nasilnom rušenju svega srpskog - rekla je Vujičićeva, za Tanjug. Ona je podsetila da je samo u periodu od 1999. do 2016. bilo oko 300-400 napada iz pravca južne Mitrovice ka severnoj, kao i da je preko tog mosta započeo martovski pogrom 2004. godine u Kosovskoj Mitrovici, koji je odneo dva srpska života.