ONO ŠTO NAMA NISU DALI SADA TRAŽE ZA UKRAJINU: Vučić - Kad su nam otimali Kosmet bila su im usta puna ljudskih prava

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, obraćajući se iz Pariza, govorio je i o dvostrukim standardima koje Zapad primenjuje na Srbiju.

Vučić je rekao da nema nikave dileme da li Zapad primenjuje dvostruke standarde.

- Lavrov je za to u pravu. Kad su nam otimali Kosovo bila su im usta puna ljudskih prava, a danas se oni pozivaju na sve to na šta mi nismo imali pravo. Na Krimu je čak bio formalni referendum na Kosovu nije bilo ni toga... To sad Zapadu postaje muka, a Rusi će sve više kosovski presedan da koriste u svojoj politici - objasnio je Vučić.

Predsednik je dodao da Srbija trpi pritiske već godinama i pre nego što je počeo rat u Ukrajini.