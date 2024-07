VUČEVIĆ O LITIJUMU: Ništa se neće raditi dok se ne dobiju garancije struke

PREDSEDNIK Vlade Srbije Miloš Vučević izjavio je danas da ne postoji nijedna dozvola da se u ovom trenutku kopa litijum, kao i da se to neće raditi dok se ne dobiju garancije od domaće, evropske i svetske struke da nije ugroženo zdravlje ljudi i životna sredina.

Vučević je za RTS istakao da Vlada jeste vratila prostorni plan za projekat "Jadar", ali da je dug proces do rudarenja.

- Niko nije blesav, lud, zlonameran ili zlurad da radi protiv svoje države. Pa mi živimo u ovoj državi. Dišemo isti vazduh, pijemo istu vodu. Žive nam ovde i roditelji i deca. Niko neće raditi ništa protiv sopstvene države - naglasio je predsednik Vlade.

On je dodao da treba da iskoristimo potencijale koje imamo da se razvijamo i da iz toga dobijemo više novca za ulaganje u infrastrukturu, u životni standard, zdravstvo, vojsku, sport, kulturu.

- Ja stvarno mislim da je to naša šansa. I ponavljam, ništa neće biti rađeno dok se ne budu dobile garancije od struke, ne od politike - naglasio je Vučević.

Podsetio je da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče u Parizu rekao da je država, po pitanju litijuma, spremna da organizuje referendum.

- Da se građani Srbije odluče o tome da ne ispadne da je neko nešto nametao. Referendum ne o kopanju ili zaštiti države, nego referendum o tome da li želimo da iskoristimo prirodne resurse koje imamo ili ne želimo. Da li želimo da budemo ekonomski razvijeni ili mislimo da to ne treba da se koristi za dalji napredak države Srbije. To je legitimno da bude pitanje - naveo je.

Vučević je dodao da je siguran da bi građani Srbije podržali njen razvoj, bilo da se radi o Loznici, zapadnoj Srbiji ili celoj zemlji.

- Od nastanka srpske srednjevekovne države do danas, rudarstvo je neotuđivi i neodvojivi deo razvoja naše države. Od srednjeg veka do danas. Hajde da zajednički odlučimo da li je to dobro za Srbiju ili nije. Ja verujem da je dobro - rekao je predsednik Vlade Srbije.

