BOLI IH I SMETA IM: Vučić o izveštavanju regionalnih medija o poseti Šolca

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je u emisiji "Hit tvit" na TV Pink govorio o izveštavanju medija iz regiona o poseti nemačkog kancelara Olafa Šolca.

Foto: Printskrin/Pink

- Dovoljno je da pogledate na koji način su izveštavali mediji u regionu koji po pravilu imaju antisrpski stav po svakom pitanju. Kad vidite kako su nezadovoljni dogovoru o litijumu, jasno je da smo radili odličnu stvar. Po sletanju kancelara Šolca, oni su zabeležili jednu stvar, od Jutarnjeg, Večernjeg lista, Kliksa, Vijesti... Napisali su samo "Vučić neprijatno stajao, dok je Šolc bio u automobilu i da je rekao zašto sad ne kreću". Zamislite strašnog gafa, verovatno je neko kasnio. Samo sam to pitao i samo su to preneli - rekao je Vučić.

- Onda su sutradan od svega izveštavali o tome kako su bile velike demosntracije u Beogradu, na jednom je bilo njih 11, drugom nekoliko desetina, svaki dan to imamo ispred Predsedništva. Samo je o tome bilo reči. Po tome je bilo dovoljno videti koliko ih je to zabolelo i koliko im to smeta.