VUČIĆ O SAMITU U LONDONU: Kao da su svi došli da se hrabre zbog rata u Ukrajini

ALEKSANDAR Vučić je u toku svog gostovanja na TV Prva sumirao utiske sa Samita evropske političke zajednice u Londonu.

Foto: Printskrin Instagram/buducnostsrbijeav

On kaže da su Englezi odlično organizovali Samit u Londonu.

- Što se tiče političkog dela, sve što sam rekao iskreno mislim. I Edi Rama slično misli, pričao sam sa njim. Sa 21 evropskim liderom sam pričao. U dva navrata sam pričao sa gruzijskim liderom, i očekujem da će pobediti na izborima uz sve pritiske. Očekujem da dođe u Srbiju na zimu. To su važne stvari koje nam se pružaju da razgovaramo sa liderima većih zemalja - rekao je predsednik.

Dodaje da su razgovori sa liderima bili dobri, ali skreće pažnju na sledeće:

- Kao da su svi došli da se hrabre zbog rata u Ukrajini. Za mene je bio čudan govor Zelenskog. Kažem čudan, to je bio neočekivano snažan napad na Orbana. I onda sam ja očekivao da to tako ide, pa da će Orban da dobije priliku da odgovori, ali to se nije desilo. Govorila je švajcarska predsednica, hvalila se rezultatima iz Birgenštoka. Smatrao sam da je normalno bilo da Orban dobije reč. A onda se javila Mete Fredriksen, koja je isto govorila snažno protiv Rusije - kaže Vučić.

On ističe da se Fredriksenova istakla snažnim govorom protiv Rusije, i da je rekla da Ukrajina mora da pobedi.