VUČEVIĆ: Da nam drže patriotska predavanja da je kao pred Cersku bitku, moj pradeda Mihailo je dao život 1916. godine za slobodu (FOTO)

PREMIJER Srbije Miloš Vučević govorio je na Tanjug televiziji o važnim političkim i društvenim temama, među kojima je bila i donošenje uredbe o vraćanju prostornog plana posebne namene na snagu za projekat “Jadar”.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

- Juče smo doneli uredbu o vraćanju prostornog plana posebne namene na snagu, jer je Ustavni sud poništio uredbu kojom je stavio van snage. Ustavni sud je tu uredbu doneo neustavnom i odluka Vlade je naša prirodna i pravna reakcija na odluku Ustavnog suda. Da li će biti rudarenja ili ne, to je dug proces pred nama. Prostorni plan posebne namene Donošenje uredbe ne prejudicira donošenje ni rudarskih, ni građevinskih ni ekoloških dozvola. Vratili smo se u početnu fazu. Da li će to biti Rio Tinto ili neko drugi to da aplicira, to je pitanje o kojem ćemo razgovarati u narednom periodu - istakao je Vučević i dodao da prethodna studija nije dovoljna i da državu tek čeka i dobijanje obima i sadržaja Ministarstva zaštite životne sredine.

Premijer je pozvao i stručnu javnost da bude uključena u naredne procese.

- Nije samo litijum bitan, već i jadarit. Ono što želim da kažem, vrlo jasno i glasno, Vlada Republike Srbije i predsednik nije vlasnik nijedne privatne kompanije, mi vodimo računa o Srbiji. Mene interesuje samo šta je to što Srbija dobija i koje koristi će građani imati od toga. Da se čuvaju naši građani, potoci, reke. Mi hoćemo da pričamo o maksimumu zaštite životne sredine i ljudi. Nije pitanje sirovine, već da li dolaze fabrike. Mi ne želimo da se izvozi litijum, ako nemamo fabrike. To dovodi do većih prihoda za budžet države i lokalne samouprave, veće plate i penzije, više para da se investira u kulturu, puteve, socijalu. Jadarit ili litijum predstavlja geopolitičku priliku za Srbiju. Ako je velika geopolitička potreba za njim, dajte da je iskoristimo i po pitanju KiM, očuvanja Republike Srpske. Dajte da imamo argument koji nam pojačava poziciju u teškim okolnostima. Ove izjave da mi objavljujemo rat su skandalozne i bezobrazne. Nikome Vlada Srbije nije objavila rat, a posebno ne svojim građanima. Isključivo će naš posao biti da vodimo računa o građanima Srbije. A to i Ćuta i Manojlović treba da pitaju svoje koalicione partnere ko je doveo Rio Tinto, a ne da drže predavanje svima - naveo je premijer i poručio:

- Svako ima pravo da iskaže svoje političko neslaganje, ali niko ne može da vrši nasilje. Vlada Republike Srbije neće dozvoliti bilo kakvo nasilje da sprovodi bilo ko. Zakon mora da važi za sve. Da matretirate, tučete, nećete nikada. Nema 5. oktobra, 6. oktobra, Srbija je danas daleko ozbiljnija i organizovanija država. Video sam još jednu izjavu gospođe koja je rekla da je ovo stanje pred Cersku bitku i time sve nas iz Vlade, uz predstavnika, svrstala u okupatore. Moj pradeda Mihailo je poginuo na Solunskom frontu 1916. godine. Po njemu je moj sin Mihailo dobio ime. Da nam ne drže patriotska predavanja ko je gde bio. Kao da su oni nove Stepe Stepanović. Sram da ih bude. Ne zaboravite da su objavili slike sudija Ustavnog suda i prave od njih “legitimne” mete. Skandal. Vi ste nasilnici koji najavljuju i sprovode nasilje. Mi imamo prednost u našim rukama, Srbija ima nešto što je potrebno celoj Evropi. Da Srbija bude bolja kuća za svoje stanovnike, da čuvamo i gore i potoke, reke i vazduh, jer svi isti vazduh dišemo. Sve da bude idealno, treba četiri-pet godina da se otvori rudarsko okno. Najbolja tehnologija će biti primenjena - zaključio je Vučević.