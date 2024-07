BRNABIĆEVA NA PITANJE "NOVOSTI": Izjava Kokanovića licemerna, smetaju mu Šolc i Ursula, ali zato brani sekirom najvećeg lobistu za "Kosovo"

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić istakla je za "Novosti" da je izjava Zlatka Kokanovića o Olafu Šolcu i Ursule fon der Lajen krajnje nekorektna i krajnje licemerna.

Foto: Tanjug/VLADIMIR SPORCIC

Na pitanje "Novosti" kako komentariše izjavu Zlatka Kokanovića da Olaf Šolc i Ursula fon der Lajen nisu dobro došli u Srbiju, ako dolaze zbog litijuma, Brnabić je rekla:

- Zanimljivo da to dolazi od čoveka koji je doveo Violu fon Kramon, koja je najveći lobista za nezavisno Kosovo. Ne postoji veći lobista od nje. Nju je doveo, branio je sekirom, valjda od svojih komšija. Ali Ursula fon der Lajen, žena koja kaže, ako išta ima veze sa litijumom, kaže da to mora da se uradi u skladu sa najvišim standardima zaštite životne sredine. Nije dobro došla, ali najveći lobista je dobro došla i od komšija je brani sekirom. Olaf Šolc je predsednik vlade Nemačke, zemlje čije komanije zapošljavaju u Srbiji preko 90.000 ljudi. Za mene je on prilično dobrodošao. Da li se politički ne slažemo po mnogim stvarima - da. Da li nam je važna zemlja - apsolutno. Dakle Viola je dobro došla, ali Usrula i Šolc nisu. Ja ne znam koliko nam je EU dala novca na projekte za zaštitu životne sredine. Izjava krajnje nekorektna i krajnje licemerna. Ja kada sam dolazila u Loznicu 2021., nisam videla gospodina Kokanovića, niko nije došao da mi kaže u tom trenutku, ljudi nemojte, ovo je loše. To je bilo 2021. godine, kada su oni prodavali svoju zemlju. I ovaj Đedović, što mu je žena bila kandidat za gradonačelnika Loznice, i Marko Blagojević, prodao zemlju za 717. 000 evra. Ovi Petkovići, što danas govore protiv Rio tinta. Tada je Rio tinto bio dobar. Šta se onda desilo? Ja u Skupštini grada Loznice, svi presrećni, ne mogu da veruju da se to dešava Srbiji - rekla je Brnabićeva.