"JA RADIM U INTERESU GRAĐANA SRBIJE": Brnabićeva jasno poručila zlim jezicima - Sve je transparentno

ANA Brnabić predsednica Skupštine Srbije je tokom svog današnjeg obraćanja istakla da je uvek sve radila transparentno i u interesu građana.

Foto: Tanjug/VLADIMIR SPORCIC

- Upravo ste me optužili da radim za privatnu kompaniju, a ne za narod. Ja radim u interesu građana Republike Srbije. Što se 2017. tiče i potipisivanja sporazuma sa Rio tintom. Ja prisustvujem potpisivanju, u pres sali Vlade, sve pozvala, sve medije. Tada niko nije protiv, već se priča kako je to ogromna šansa za Srbiju. Bila sam u sali Skupštine grada Loznice 2021. godine, izašla sam i rekla Rio tinto je završio studiju opravdanosti. Opet me niko nije pitao za zaštitu životne sredine, niko nije došao iz Gornjih Nedeljica. Uvek transparento radila u interesu građana. Bila u Londonu, na sastanku sa Rio tintom, da obezbedim da ovde bude čitav lanac vrednosti, a ne da izvozimo sirovinu. Niko me ni tada nije pitao za životnu sredinu. Radili smo sve tako da sve ostane u Srbiji, da sve mora da bude u skladu su najvišem standardima. 2022. sam stavila tačku zbog toga što je bilo potpuno jasno da je ta tema politizovana. Od jednom Rio tinto crni đavo, al neću ja da branim Rio tinto. Kako ovi što su pričali 2012. da je rudarstvo najviše potencijal, odjednom protiv Rio tinta - istakla je Brnabić.

