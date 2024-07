KAKO JE ĐILAS RANIJE GOVORIO O LITIJUMU? Doveo Rio Tinto, podržavao projekat, a sada potpuno "okrenuo ploču"

Lider SSP-a Dragan Đilas danas oštro kritikuje iskopavanje litijuma, a nekada ga je zdušno podržavao i govorio kako je to velika razvojna šansa za Srbiju.

Politika

Kao jedan od lidera, a kasnije i predsednik DS-a, direktno je učestvovao u dovođenju Rio Tinta u Srbiju.

U intervjuu listu „Nedeljnik“, od 19. oktobra 2017. godine, Đilas je izjavio: „Evo, potvrđeno je da je kod Loznice otkriveno drugo po veličini nalazište litijuma u svetu i najveće u Evropi. Hajde da pričamo o koncesiji na te rudnike, ali da fabrika baterija bude kod nas, zato što su one u svim mobilnim telefonima i električnim automobilima. Zar to nije šansa za Srbiju? To će da zaposli hiljade i hiljade ljudi i napravi brend od naše zemlje. Zamislite u svakom mobilnom telefonu ili u automobilu deo na kome piše „Made in Serbia". To su teme koje su nam danas potrebne, a ne da ljudi koji ne podržavaju ovu vlast obraćaju pažnju na to šta kaže Vučić, Vesić i Mali“.

Dakle, ne samo što je, kao jedan od najuticajnijih ljudi bivše vlasti, učestvovao u dovođenju Rio Tinta u Srbiju, od 2001. godine kada su započeli pregovore sa Rio Tintom, do 2004. godine, kada im je tadašnja vlast dala istražna prava, kao i 2006. kada su promenili Zakon o rudarstva na način da svako ko ima istražna prava mora da dobije i pravo na eksploataciju, već je on i 2017. godine i dalje podržavao ovaj projekat.

Taj stav je potvrdio i 2023. godine, između ostalog, 20. aprila 2023, u emisiji „Direktno sa Minjom Miletić“ na kanalu Juronjuz: „Ja se zalažem ne za zabranu iskopavanja litijuma, nego da u ovoj situaciji kada ne postoji tehnologija za koju ja znam da može da se litijum vadi, da mi ne možemo to da uradimo bez posledica. Ali ja verujem da je to šansa za nas, vrlo velika razvojna šansa. Razvojna šansa, tako je. Kada uđemo u EU, budemo blizu njima, onda ćemo imati standarde koji tamo važe. Ako bude mogao da se vadi litijum u Nemačkoj, moći će da se vadi i u Srbiji. Znači to ništa nije sporno. Danas, po onome što znamo, po onim slikama koje gledamo, po rudnicima u svetu, to je mnogo veća šteta nego korist. Ljudi, tehnologija napreduje iz dana u dan. Ja sam siguran da ako je litijum potreban, a potreban je jer će se sve više ići na baterije, ja sam siguran da će se u svetu napraviti tehnologija koja će omogućiti vađenje litijuma bez zagađivanja životne sredine“.