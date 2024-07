"ČUDO JE SAČUVALO TRAMPA I FICA" Vučić: Vreme je da se podižu slobodarske snage sveta i da kažu ne možete više da nas pravite ludim (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se medijima iz Kaira, gde je između ostalog govorio o atentatu na Donalda Trampa i Roberta Fica.

- Zapamtite moje reči, to će da se desi. Ako svima u svetu budemo dali da na ovakav način svetom upravljaju, vidite da imamo posla sa ludacima koji neće da govore o miru. Oni misle svi da treba da ratuju, da je sada prilika da urade sve što im padne na pamet.

Podsetio je na to da dve i po godine pričaju o tome da će Srbija da napadne neku zemlju u regionu i da su napisali preveliki broj tekstova o tome:

- I dalje laže, neki Kurti, Vesli Klark. A za to vreme oni vode ratove, neki proteruju Srbe sa KiM, ovi vode ratove širom sveta. Vi hoćete da ućutkate istinu svi zajedno. Pojavili se ljudi, baš ih šta ćete da im radite, kako ćete da se ophodite prema njima, koji traže da slobodno govore. Pogodilo ga staklo. Ma nemoj. Čudom je ostao živ. Čudo ga je sačuvalo. To čudo je sačuvalo i Fica koji je dobio četiri metka u telo. A to je sve ludilo te satanizacije koju provode svakog dana i gde niko nema pravo na drugačije mišljenje. Pa čekajte, kad pričamo o perverznoj inverziji pa jel demokratija danas da ukinete sve koji drugačije misle.

- Vreme je da se podižu slobodarske snage sveta i da kažu ne možete više da nas pravite ludim. Hoćemo da živimo u svojoj slobodnoj zemlji, ne zameramo se nikome. Samo nismo tako ni ludi ni glupi kao što mislite - rekao je srpski predsednik.