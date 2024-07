VUČIĆ SE OBRATIO IZ KAIRA: Napad na Trampa je akt mržnje - Sve više će biti meta slobodarski lideri širom sveta

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Kaira.

Foto: Printskrin

- Odličan razgovor. Oni imaju 15 miliona pravoslavnih vernika u Egiptu. Žive u miru i slozi sa oko 90 miliona muslimana. Razgovarali smo o onome o čemu je defakto zabranjeno govoriti a onda se posledice vide - a to je mir. O tome kako treba da postoji jedan jedinstveni pravoslavni apel za mir. Lep razgovor, da naučimo nešto više o njihovoj istoriji i pravimo nova prijateljstva - rekao je Vučić osvrćući se na razgovor sa poglavarem Koptske pravoslavne crkve.

Vučić o atentatu na Trampa

- Želeo bih da izrazim zabrinutost zbog užasnih događaja koje su se zbile u SAD pokušajem atentata na bivšeg predsednika i predsedničkog kandidata Donalda Trampa. Želim mu dobro zdravlje i brz oporavak. Napada se da će ovo ludilo mržnje koje se širi svida po svetu da prestane i da će postojati veće poštovanje za drugačije stavove, viđenja. I da će manje biti agresije posebno od onih koji uvek drugima prebacuju da su agresivni, a najčešće baš sa te stgrane dolaze napadi. Verujem u snagu američkog naroda da sve ovo prevaziđe i uveren sam da ćemo mi u Srbiji uspeti sa sačuvamo razum, da razumemo i shvatimo koliko je mir važan, koliko je stzabilnost važna i da guramo zemlju napred - rekao je Vučić.

- Iskoristio sam sintagnu "perverzno inverzno". Sve što nam govore i sve što se radi sve je suprotno. Svi u tzv. "voke" liberalni pokretima koji pričaju protiv agresije su u stvari najagresivniji. Kada vam kažu "da te kazni Alah" oni kažu da je to plemenito i da je krov onaj koji je meta tog napada, zašto ne znate; kada vam kažu da decu treba da vam tuširaju uranijumom, nije kriv onaj ko je to rekao, treba stati u zaštitu takvih, treba osuditi onoga ko treba da bude ubijem osiromašenim uranijumom. Podsetiću vas na reakcije zbog jednog običnog udarca običnog i to ne nekoga ko je posebno istaknutz, koji smo mi svi osudili, policija uhapsila, uradila svoj posao, sudovi osudili... A ne atentata poput atentata na Fica, Trampa. I to gle čuda uvek na one koje su osuđivali za tobožnje nasilje. Ovo je čisti akt mržnje. Videli ste čoveka koji je to uradio, on je rekao "ja mrzim Trampa, ja mrzim republikance". Bukvalno je sve obrnuto naopačke. Kada bilo ko od nas kaže da je za mir, Orban ili bilo ko od nas - "ne ne, ti nisi za mir - ti si protiv naše pobede nad Rusijom". Kada vam neko govori o nezavisnim institucijima, vi unapred znate da su veoma zavisni, mediji isto. Samo napravite inverziju i sve znate šta je istina. Kada vam neko govori o velikim kućama slobode, vi odmah znateb da su to kuće neslobode. Sve je naopačke okrenuto. Izvrnuli su svet, zato dolazi do revolucije u svesti ljudi širom sveta. Zato ljudi traže stvarnu slobodu sve više, zato se ljudi bore za slobodu sve više. I ne možete više to da zaustavite. Zato se ljudi bore za slobodu sve više i to ne možete da zaustavite. Danas u svetu postoji krik slobodarskih opredeljenih ljudi i zemalja koji neće više poslušno da služe onima koji misle da moru da narede šta hoće i kako hoće. Ljudi hoće svoje živote nazad, neće da im lažna elita onih koji su unazadili svet u prethodnim decenimama određuje sudbinu. Ljudi hoće da se oni pitaju. I zato će slobodarski pokreti širom sveta i borba za svoje mišljenje i stav da budu nešto što će da prevladava u budućnosti. Zato se plašim za sve. I kada sam vam govorio o katastrofi i nisam slučajno govorio o katastrofi koja tek sledi - naveo je Vučić.

Istakao je da izbegeva da pominje imena drugih političara osim kad ne može da izbegne:

- Nikoga ne napadam, ne govorim o njima, trudim se i bežim od toga. Upravo da bismo izbegavali ovakvu vrstu nestabilnosti i svega drugog.

- Uvek će i sve više biti meta oni slobodarski lideri široim sveta koji se suprotstavljaju i tom narativu i tom pokušaju da svet bude unison, bez razlika i drugačijeg stava, a ako imate drugačiji stav onda je bolje da takvog nekog nema. Ono što su se prevarili to je da nisu razumeli da je reakcija ljudi širom sveta obrnuto proporcionalna njihovim namerama i željama - istakao je Vučić.

Vučić se istakao da ga do kraja drgugog dana zvanične posete Egiptu očekuju mnoge aktivnosti.

BONUS VIDEO:

Direktor Potočara priznao da je “genocid” u Srebrenici VELIKA LAŽ!