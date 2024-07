"SVET OKRENUT NAGLAVAČKE" Brnabićeva odgovorila "Novoj S" - mi samo još da počnemo da njačemo da bi pokazali da su nas sveli na pravu meru

PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnabić reagovala je na skandalozno pisanje "Nove S" o kletvi koju je Munira Subašić uputila predseniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Foto: Printscreen/TV pink

"Evo ga Aleksandar Vučić je kriv što mu je Munira Subašić rekla da će ga Alah kazniti (da ne ulazimo uopšte u pominjanje njegove dece i unučića, da to ostavimo sada po strani). On je Gebels, a izjava "Alah će ga kazniti" je plemenita. Svet okrenut naglavačke. Tako kada su u Bratuncu, baka Slavki ubili muža i dve ćerke, i to u njihovoj kući, a ne na ratištu, njoj su rekli, u Hagu, da je to, više-manje, OK jer su (valjda) učestvovale u odbrani tog sela. Ubijene sa leđa, u svojoj kući. I tako, u Hagu, proglašene za legitimne mete Nasera Orića. I tako prolaze dani, meseci, godine...a mi samo još da počnemo da njačemo da bi pokazali da su nas sveli na pravu meru", napisala je Brnabićeva na svom zvaničnom Iks profilu.

