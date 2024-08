"RASPOREĐUJU" SVOJ TEROR NA JUG POKRAJINE: Ogroman pritisak na srpsku zajednicu kako bi ih naterali na raseljavanje

NAKON što je petorici Srba uhapšenih u subotu ujutru u Kosovskom Pomoravlju za navodne ratne zločine bez dokaza, ekspresno određen jednomesečni pritvor, oni su, prema nezvaničnim saznanjima "Novosti", upućeni u zatvor visokog rizika u Grdovcu kod Podujeva, dok su njihovi advokati uložili žalbu na ovu odluku Osnovnog suda u Prištini.

Foto: Ivan Radulović

A i ovo lišavanje slobode mahom starijih i bolesnih Srba na njihovom kućnom pragu u prisustvu porodica i najmlađih članova, bez naloga, na osnovu tajnih spiskova i uz upotrebu sile, ostalo je i ovoga puta bez reakcije međunarodne zajednice.

Iako su i posle 25 godina od sukoba, mirno živeli na KiM, preko noći postali su zločinci: Dragan Cvetković, koji je 90 odsto invalid kog su svojevremeno ranili Albanci i otac je lokalnog sveštenika, Dragan Ničić, nastavnik u penziji, Miloš Šošić, prvi pripadnik tzv. kosovske policije u Kosovskom Pomoravlju, Nenad Stojanović, takođe nekadašnji pripadnik tzv. kosovskih bezbednosnih snaga, i Slobodan Jevtić. Njihovi branioci zatražili su meru kućnog pritvora zbog lošeg zdravstvenog stanja, uz jemstvo, ali je prištinski sud taj predlog odbio.

Kako je za "Novosti" potvrdio advokat Vasilije Arsić, branilac Dragana Ničića, pritvor je određen iako ne postoji nijedno obrazloženje za tu meru niti se, kako je rekao, on prepoznaje kao izvršilac nekakvog navodnog krivičnog dela.

- Ja sam već predao žalbu na pritvor - objašnjava Arsić. - Svima je jasno da uhapšeni nisu počinili nikakva krivična dela, a kamoli zločine, samim tim što su ostali sa porodicama da žive na Kosovu i Metohiji.

Arsić objašnjava da su njegove kolege branioci i on ponudili jemstvo od 10.000 evra kao garanciju i izneli razloge, da sumnja nije osnovana, da lica koja su lišena slobode žive na KiM i da ne postoji bojazan da mogu da utiču na eventualne svedoke jer se ne osećaju krivim.

Branilac Dragana Cvetkovića, Jovana Filipović, ističe da advokati uhapšenih Srba postavljaju jedno pitanje - kako su se svedoci tek nakon 25 godina setili nekog navodno određenog događaja i prijavili konkretni događaj tek posle četvrt veka. Sin uhapšenog Cvetkovića, Petar, ističe da je njegov otac potpuni invalid i da ne može da se stara o sebi.

Reagujući na ova hapšenja, predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će o svemu obavestiti predstavnike zemalja Kvinte, kojima je prethodno informacije o dešavanjima na KiM preneo i direktor Kancelarije za KiM Petar Petković.

- Oni pokušavaju da provociraju svaku srpsku kuću, da svakom Srbinu i svakoj srpskoj kući stave do znanja da oni ne smeju tu da budu, na teritoriji Kosova i Metohije. To je jedno jadno ćutanje međunarodne zajednice i zapadnog sveta koji se pravi da ne vidi šta je to što se dešava. Pitaćemo Kvintu makar hoće li da se prave i dalje nezainteresovani i nevešti. Podsetiću vas, kad u Srbiji zastane autobus na graničnom prelazu prema Hrvatskoj, a u njemu su kosovski Albanci - čitava Evropa pravi i piše tekstove iako ih niko nije ni dirao, niti hapsio - rekao je Vučić.

Eparhija: Dobri i cenjeni domaćini I DOK politički predstavnici Srba sa KiM traže od međunarodne zajednice da spreči sve učestalija etnički motivisana hapšenja Srba, iz Eparhije raško-prizrenske navode da su uhapšeni Srbi u Kosovskom Pomoravlju poslednjih 25 godina mirno živeli u svom selu sa svojim porodicama, i bili cenjeni kao dobri domaćini, i prema saznanju eparhije bez ikakvog dosijea o bilo kakvim nezakonitim aktivnostima. - Izražavamo najdublju zabrinutost zbog hapšenja petorice Srba u Kosovskom Pomoravlju - kažu navodeći da, na osnovu njihovih saznanja, postoje jasne indicije da ova hapšenja mogu biti politički motivisana, s ciljem da se izazove strah među srpskim narodom na KiM. Izveštaji ukazuju da su hapšenja izvršena bez odgovarajućih pravnih naloga i na osnovu tajnih spiskova, što dodatno sugeriše zabrinjavajući obrazac proizvoljnih pritvaranja.

On je istakao da su to dvojni standardi i da na to "moramo da se naviknemo".

- Moramo da snažimo svoju zemlju, da pratimo promene u svetu, da pratimo šta je to sve što se događa i dešava, da ne budemo iznenađeni kao 1989. godine kada nismo razumeli šta je to što se u svetu zbiva - naveo je Vučić i najavio da će, u narednih 20 dana, Srbi sa KiM dodatno biti primljeni u radni odnos. - Mi ćemo imati pojačanja i primićemo dodatno u radni odnos veliki broj Srba da bi mogli lakše da prežive i lakše da izdrže makar u tom ekonomskom smislu u narednom periodu.

Bez lekova i adekvatnog lečenja U OVAKVIM akcijama prištinske policije do sada je uhapšeno više od 50 Srba iz svih delova KiM, od kojih se gotovi svi terete za navodne ratne zločine. Osim primedaba na neosnovana hapšenja uz prekomernu upotrebu sile, advokati uhapšenih Srba i njihove porodice kao dodatni vid diskriminacije ukazuju na uslove u kojima borave u zatvoru visokog rizika u Grdovcu kod Podujeva, pri čemu i pritvori dok ne krenu sudski procesi traju veoma dugo. Osim što u ovom zatvoru nema srpskih čuvara i ne mogu da komuniciraju na srpskom jeziku sa zaposlenima u zatvoru, jedan od najvećih problema je neadekvatno lečenje, jer zatvorski čuvari ne dozvoljavaju porodicama da unesu srpske lekove već im daju sumnjive zamene, a uskraćene su im i neophodne hiriruške intervencije.

Pomoćnik direktora Kancelarije za KiM Igor Popović poručio je da najnovija dešavanja pokazuju da privremene prištinske institucije vrše veliki pritisak na srpsku zajednicu u Kosovskom Pomoravlju kako bi ih zastrašile i naterale na raseljavanje.

- Hapšenje gospodina Dragana Cvetkovića, Dragana Ničića, Miloša Šošića i Slobodana Jevtića iz Pasjana i gospodina Nenada Stojanovića iz Bosca, tako što im je policija upala u kuće u ranim jutarnjim satima i u ukućane uperila automatsko oružje, pokazuje da je cilj još jedan politički pritisak na Srbe, posebno u Kosovskom Pomoravlju - rekao je Popović za "Kosovo onlajn".

Još jedan advokat Veseljiju ADVOKAT Stiven Lak pridružio se timu branilaca u Hagu jednog od bivših komandanata OVK Kadrija Veseljija. To potvrđuje i dokument Specijalizovnih veća u Hagu, u kojem se navodi da je to učinjeno u skladu sa članovima 7. i 18. Direktive o advokatima: - Sekretar obaveštava Sudsko veće o odobrenju za advokata Stivena Laka, kao saradnika Kadrija Veselija.

Suđenje bivšim čelnicima OVK počelo je 3. aprila 2023, a osim Veseljija, na optuženičkoj klupi su i Hašim Tači, Redžep Seljimi i Jakup Krasnići. Optužnica u 10 tačaka tereti Tačija, Veseljija, Seljimija i Krasnićija za progon na političkoj i etničkoj osnovi, zatvaranje, nezakonito hapšenje i pritvaranje, druge nehumane postupke, okrutno postupanje, prisilni nestanak, mučenje i najmanje 102 ubistva u 42 nelegalna pritvora tzv. OVK na Kosovu i Metohiji i na severu Albanije. U pritvoru su od novembra 2020. n Suđenje bivšim čelnicima OVK počelo je 3. aprila 2023, a osim Veseljija, na optuženičkoj klupi su i Hašim Tači, Redžep Seljimi i Jakup Krasnići. Optužnica u 10 tačaka tereti Tačija, Veseljija, Seljimija i Krasnićija za progon na političkoj i etničkoj osnovi, zatvaranje, nezakonito hapšenje i pritvaranje, druge nehumane postupke, okrutno postupanje, prisilni nestanak, mučenje i najmanje 102 ubistva u 42 nelegalna pritvora tzv. OVK na Kosovu i Metohiji i na severu Albanije. U pritvoru su od novembra 2020. n

On je naveo i da je Kosovsko Pomoravlje dosad bilo pošteđeno masovnih hapšenja kakva su se dešavala na severu i u centralnom delu KiM.

- Međutim, vidimo da režim u Prištini periodično vrši pritisak čas na jednu, čas na drugu srpsku sredinu da bi ravnomerno izvršili teror nad srpskom zajednicom na KiM s ciljem njihovog iseljavanja i zastrašivanja - naveo je Popović. - Takođe, hapšenje pokazuje da Kurtijev režim nastoji da u predizbornoj kampanji pritiska srpsku zajednicu. Želi da osvoji poene kod nacionalističkih birača i da pokaže kako se on obračunao sa Srbima da bi prikrio sve probleme koje režim u Prištini ima vezano za iseljavanje stanovništva, za nedostatak ekonomije i uopšte bilo kakvu perspektivu tog režima. Nažalost, Srbi su kolaterna žrtva tog pritiska i to pokazuje i ovo hapšenje.

Popović je istakao da je Kancelarija za KiM i prilikom ranijih hapšenja tražila intervenciju, pre svega, od onih misija koje su uspostavile svoje delovanje na KiM sa mandatom da se uspostavi vladavina prava, da se štite ljudska prava:

- Apelujemo na njih da obavljaju svoj mandat. Bojim se da do sada to nije imalo nekog većeg efekta, jer se pre svega tu opet meša politika. Oni se boje da se zamere albanskoj političkoj zajednici, boje se da intervenišu, pravdaju to nekakvom nezavisnošću sudskih postupaka prištinskih institucija.

Istoričar i politički analitičar Srđan Graovac ističe da je ovo samo nastavak Kurtijeve politike terora i da je sa svim što je do sada radio, bilo jasno da neće stati.

- Nije bilo dovoljno da samo hapsi Srbe po severu KiM, već je prešao i na jug kako bi se podstaklo iseljavanje i iz tih krajeva - navodi Graovac za "Novosti". - Izabrao je ljude za koje se zna da nikakve veze nemaju sa ratnim zločinima kako bi demonstrirao da svaki Srbin može biti meta. Od međunarodne zajednice svakako ne treba očekivati nikakvu posebnu reakciju, je je jasna da ona ne smao da podržava Kurtijevu politiku nego je i podstiče. Za njih je Kosovo nezavisno i trude se da svaki uticaj Srbije na taj način eliminišu.

Diplomata Branko Branković ukazao je da je ono što se dešava na KiM veoma slično događajima u Hrvatskoj tikom devedesetih godina. Međutim, kako ukazuje, Srbe u Hrvatskoj nije imao ko da brani, dok na Kosovu međunarodna zajednica ima obavezu preko Kfora da zaštiti srpski narod i spreči progon:

- Međutim, džaba Kvinta i sve, kada oni ne rade svoj posao. Ne grešim i ubeđen sam da ništa Kurti ne radi što mu se ne kaže ili ne naredi. On je samo egzokutor, nije to ništa njegova ideja. Ovo se dešava jer njegove gazde gube svoja mesta na evropskom tlu.