"NE ZNAM ZAŠTO JE POMINJALA MOJU DECU" Vučić: To da li će mene Alah da kazni ili Bog, na Bogu je, ne na Muniri Subašić

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se u Palati Srbija gde je prokomentarisao sramne izjave Munire Subašić.

Foto: Novosti/Profimedia

- Ja sam i gospođi Subašić i svima koji su pretrpeli gubitke, izrazio saučešće, oružio ruku. Ne znam zašto je morala da pominje moju decu. O tome da će Alah da me kazni, moliću se Bogu da se ta vrsta fatve ne odnosi na moju decu, za mene nije važno. Jeste videli da je došlo do preokreta? Prvo se pominju moja deca, a posle kaže "deci sve najbolje". To da li će mene Alah da kazni ili Bog, na Bogu je, ne na Muniri Subašić - istakao je Vučić.