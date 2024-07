MOŽE KOJA SUZA ZBOG SOPSTVENE SRAMOTE? Božić i Terzić poručili Đilasu da njegovoj deci niko nije pretio

ČLANOVI Predsedništva SNS Sandra Božić i Miloš Terzić istakli su Đilasovo licemrno opravdavanje nasilja nad tuđum decom.

Foto: SNS

Tvojoj deci nikada niko nije pretio!



Godinama Danila monstruozno targetirate, a ni Vukanovih samo par meseci života vam nisu bili prepreka!Može koja suza zbog sopstvene sramote?

Tvojoj deci nikada niko nije pretio!

Po navici krajnje licemerno i na dalje u opravdavanje nasilja nad tuđom decom!

Godinama Danila monstruozno targetirate, a ni Vukanovih samo par meseci života vam nisu bili prepreka!

Može koja suza zbog sopstvene sramote? https://t.co/XBHmdWmUFR — Sandra Bozic (@BozicSandra) July 8, 2024

Ljudi iz SNS nemaju pojma kako se zovu i šta rade Đilasova deca i to tako treba da bude, jer porodica se ne dira. Ali zato njegov Brkić i Škoro razapinju Vučićevu decu i prizivaju njihovo ubistvo. A to što plačeš kada ti ljudi kažu istinu, tačnije da si lopov, to je već tvoj problem.

Ljudi iz SNS nemaju pojma kako se zovu i šta rade Đilasova deca i to tako treba da bude, jer porodica se ne dira.

Ali zato njegov Brkić i Škoro razapinju decu @avucic i prizivaju njihovo ubistvo.

A to što plačeš kada ti ljudi kažu istinu, tačnije da si lopov, to je već tvoj problem. https://t.co/yXZPA9xWkA — Miloš Terzić (@milos_terzic1) July 8, 2024