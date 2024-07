A ŠTA DA ODGOVORITE NEKOME? Vučić o napadu na njegovu porodicu - Kriminalizuju moju porodicu, sve njene članove

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je Nacionalnog dnevnika na TV Pink. Predsednik će govoriti o monstruoznim pretnjama njegovom sinu Danilu, ali i ostalim aktuelnim i važnim temama za našu zemlju.

- Ne znam šta bih mu rekao. Ti ljudi misle da kad dođe do promene vlasti, a uvek se to dogodi neki sledeći put i ništa od toga, a onda oni misle da će neko da beži i da se sklanja, a onda će oni nekoga da tuku i ne znam šta da rade. Ovo nema nikakve veze sa mojim poslom. Upravo i obrnuto proporcionalno je onome što bi trebalo da rade. Smisao je da kriminalizuju moju porodicu, sve njene članove, najviše starijeg sina i brata. Oni ne odgovaraju. A šta da odgovorite nekome? Ja ne mogu da odgovorim zato što sam obavezan na pristojno ponašanje i moram da trpim svakojake gadosti, ludosti, boleštine. Moja deca ne moraju da trpe uvrede zato što su moja deca, ali na žalost živomo u takvom društvu da je sve to moguće- Kada imate takve frustracije i nemate politički program, kada nemate šta da kažete, kad vam sve smeta... Nije valjao Beograd na vodi, mostovi u Novom Sadu, fabrike u Nišu, auto-put prema Bugarskoj, uvek su bili protiv svega. Šta god da smo radili uvek su demonstrirali... - naveo je Vučić.