SKANDAL! Opozicija traži od Zapada da uvede sankcije Rusiji jer neće da prizna Kosovo! (VIDEO)

DUŠAN Teodorović, opozicioni aktivista rekao je da ako se želi pomak u pregovorima sa Kosovom, isključivo moraju da se uvedu sankcije Aleksandru Vučiću!

- On je čovek koji sve vreme igra jednu jednostavnu politiku - za domaću javnost i za njegovo uglavnom neobrazovano glasačko telo viče "Kosovo je srce Srbije", "ne damo Kosovo", a iza scene Evropi obećava, potpisuje, ne potpisuje...znači, on stalno igra tu igru i do sad je bio uspešan, nažalost - rekao je on.

Dušan Teodorović - opozicioni aktivista:



