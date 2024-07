PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje danas Danu visokih zvanica na opitnoj združenoj taktičkoj vežbi s bojevim gađanjem "Vatreni udar 2024".

Obraćanje Vučića

- Ponosam sam na ono što smo danas ovde mogli da vidimo - dejstvo "komarca 2", dejstvo ne samo mitraljesko "malog Miloša" već i raketnog bacača, korišćenje raketa iz "Pasarsa", "Kornete" koji su na dalji od preko 4000 metara neverovatnom preciznošću pogodili neprijateljske tenkove - rekao je Vučić.

Čestitao je svim vojnicima koji su učestvovali u vežbi.

- Mi ćemo morati još mnogo toga da radimo, pravimo, kupujemo - ocenio je on i zahvalio se mađarskim prijateljima koji su danas bili tu.

Istakao je da se očekuje da do kraja septembra imamo prvih 1000 komada "komaraca" naše proizvodnje.

O lažima oko izvoza ulja u Crnu Goru

- Zarad ljudi u Crnoj Gori da kažem - bez obzira na svu kampanju koju Šolakove Vijesti vode u Podgorici, kampanju u kojoj učestvuje i ministar Đeljošaj, ja nemam ništa protiv toga. Činjenice su nešto drugačije. Republika Srbija je prošle godine za prvih 6 meseci izvezla u Crnu Goru 3,5 litara rafinisanog jestivog ulja. Ove godine 5,7 miliona litara. Dakle 62% više ulja nego prošle godine. Toliko o istini, toliko o činjenicama. Ne želim da komentarišem što sam video u štampi da oni to preprodaju Prištini i Tirani. Ja nemam problem sa tim, za nas je slobodna trgovina nešto za šta se zalažemo i od suštinskog značaja. I tu neće biti nikakvih problema. Mi proizvedemo godišnje 780 hiljada tona suncokreta, 70 miliona litara je potrebno za našu potrošnju, a ukupna proizvodnja 155 miliona litara rafinisanog ulja godišnje. Mi 85 miliona litara možemo da izvozimo nesmetano. Potrošnja prošlogodišnja za celu Crnu Goru je 8,4 miliona litara. Naše rezerve - ono što čuvamo su veće od godišnje potrošnje Crne Gore. Ako im nešto zatreba, i to ne govorim zbog partnerskih odnosa koje imamo sa vlastima u CG, već zbog bratskog naroda u CG, nikada ne moraju da brinu za to. Srbija ima dovoljno u svojim rezervama da podmiri jednogodišnje potrebe Crne Gore i da nam još preostane. U ovom trenutku imamo 11 miliona litara rafinisanog ulja u rezervama, koje držimo kod nas za dvomesečke potrebe i imamo mnogo nerafinisanog ulja koje se koristi za industriju. Ne vidim nikakve probleme, ali dobro, to vam je sve u okviru kampanje "Vučić je za sve kriv, majke mi, nismo mi donosili rezoluciju, Vučić je". Ali dobro, ja razumem to što oni rade i razumem tu mržnju koju neki pokušavaju da šire prema Srbiji. Ljudi u Crnoj Gori ne moraju da brinu - naša pozicija je takva uvek - želimo slobodnu trgovinu, uvek želimo da budemo sa bratskim narodom u Crnoj Gori, a baš me briga za partnere u vlasti u Crnoj Gori - naveo je on.

O napadima iz Hrvatske

- Promašili su. Za razliku od činjenice da se oni ponose svojim ustaškim poreklom... Meni niko iz porodice nije bio četnik. Slučajno - niti se time ponosim, niti se zbog toga žalim, niti pravdam niti bilo šta. Samo obični Srbi koji su stradali od ustaškog terora i ništa više. Ali ja njih razumem. U Vojvodini sa majčice strane su sradali od Nemaca koji su dedu mog odveli u logor. Oni kao i svi drugi misle valjda da sve mogu i da im je sve valjda dozvoljeno jer je to tako izgledalo 30 godina. Nisam se mnogo uznemirio. Svaki put što gore se oni trudili da o meni nešto kažu iz njihovog ugla, čini mi se da ljudi u Srbiji to razumeju koliko je važno i koliko je dobro da nastavim da radim, jer je to onda uvek najbolji dokaz da dobro činimo za našu zemlju - rekao je Vučić o napadima iz Hrvatske.

Dejstvo voda "Lazara"

Dejstvo modernizovanog "Orla" i par helikoptera Mi-35 i par helikoptera "GAMA"

Vučić dao je znak za početak vežbe "Vatreni udar 2024" na Pasuljanskim livadama.

Prikazano dejstvo dronova "komarac" po cilju

Počela vežba

Prikazano dejstvo timova 72. brigade za specijalne operacije, ali i Pasars na delu.

Stigao predsednik Vučić

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je na Pasuljanske livade.

Vučić je dao znak za početak vežbe "Vatreni udar 2024" na Pasuljanskim livadama.

Poslednje pripreme, stigao ministar

Na Pasuljanskim livadama i toku su poslednje pripreme pred početak združene taktičke vežbe.

Na teren je već stigao ministar odbrane Bratislav Gašić kad o i načelnik Generalštaba Milan Mojsilović.

Na vežbi "Vatreni udar 2024" uvežbava se izvođenje borbenih dejstava uz upotrebu bespilotnih vazduhoplova za izviđanje i vatrenu podršku, sa ciljem unapređenja sposobnosti prikupljanja i distribucije obaveštajnih podataka i efikasnosti vatrene podrške na savremenom bojištu, kao i provere funkcionalnosti organizacije i jedinica Vojske Srbije. Učesnici vežbe su jedinice Kopnene vojske i Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, snage za specijalna dejstva i protivelektronsku borbu, kao i stručnjaci iz Vojnotehničkog instituta i na njoj je angažovano oko 1500 pripadnika Vojske Srbije i više od 300 borbenih sredstava.