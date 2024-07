DOK JE KURTIJA NEĆE BITI ZSO, NI DIJALOGA: Petar Petković, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, u intervjuu za "Novosti"

OČIGLEDNO je da Kurtija ne zanima dijalog, očuvanje mira, postizanje kompromisa, što je još jednom potvrdio i prošle nedelje u Briselu kada je odbio da razgovara sa predsednikom Vučićem. On veruje da ima kapacitet da nas prisili da postupamo suprotno srpskim državnim i nacionalnim interesima, odnosno da nema obavezu da se o bilo čemu dogovora sa Beogradom, ali to je samo njegova fantazija.

Foto: Tanjug

Dijalog je jedini način da se normalizuje odnos Beograda i Prištine, ispune postignuti sporazumi i reše brojni problemi na terenu. Režim u Prištini odbija dijalog, jer očigledno računa da na raspolaganju ima i neke druge opcije koje se uglavnom svode na jednostrane i nasilne odluke, kao i progon Srba, naročito sa severa Pokrajine. Predsednik Vučić, niti bilo ko od nas, ni najmanje nije oduševljen da razgovara sa Kurtijem, ali u dijalogu smo zato što je to naš posao. Iako je naša strana bez problema prihvatila direktne razgovore sa Prištinom, Kurti je odbio. Da li se uplašio Vučića ili nije želeo da razgovara - taj odgovor zna samo Kurti.

Ovo je u razgovoru za "Novosti" rekao direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, govoreći o još jednoj propaloj rundi dijaloga.

- Kako komentarišete to što Priština postavlja uslove za nastavak pregovora koji su protivustavni, traže i potpise?

- Njihovi zahtevi su pokušaj da se od Beograda iznudi de jure priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti tzv. Kosova. Mi razgovaramo u Briselu uz posredovanje EU upravo zato što ne podržavamo ambicije prištinskih separatista, već međunarodno pravo i srpske interese. Kad imate dijalog, onda razgovorate, a ne postavljate ultimatume i ne pravite od važnog i osetljivog procesa predizborni šou. Jasno je svima da je Kurti izašao sa tzv. predlozima da izbegne dijalog.

- Mislite li da će EU nakon runde na visokom nivou promeniti stav i oštrije nastupiti prema Prištini?

- U EU dobro znaju ko je Kurti. Nemaju oni iluzija o njemu, ali očito ni interes da na bilo koji način obuzdaju tog čoveka, iako je svima očigledno koliku pretnju po stabilnost regiona predstavlja. Ne verujem da će u skorije vreme prema njemu primeniti nekakav drastičniji pritisak. Nakon poslednje runde dijaloga na visokom nivou, EU i visoki predstavnik Borelj su jasno rekli da je odgovornost na Kurtiju, jer je odbio učešće u dijalogu. To je pozitivan iskorak Brisela.

foto Kancelarija za KiM

- Da li smo sada došli u situaciju da kažemo da je dijalog voljom Prištine zapravo i prekinut i možete li da učinite bilo šta sa Bisljimijem da proces oživi?

- Dijalog nije mrtav dok god postoji neko ko želi da razgovara, a spremnost Beograda je neupitna. Kurtijeva destruktivna politika i prezriv odnos prema dijalogu su nepremostiva prepreka delotvornom procesu. Priština ne želi bilo kakav konstruktivan odnos sa Beogradom, a ta vrsta bahatosti i bezobzirnosti odlika je i njihovog odnosa prema srpskom narodu na KiM.

Ne haju za zabrane ulaska OPET su vam zabranili ulazak na KiM, da li je zaista moguće da EU ne može da natera Prištinu da omogući slobodu kretanja? - To nije prvi put, a najveći je apsurd da takvu vrstu odnosa Priština ima prema nekome sa kim treba da razgovara. Kakav tretman može onda da očekuje bilo ko drugi? Rampa nije spuštena samo za mene, već za svakog za koga pomisle da bi mogao da Srbima na Kosovu i Metohiji makar malo udahne snagu da istraju u borbi za svoj opstanak i svoja prava. I patrijarhu Porfiriju i arhijerejima SPC bio je zabranjen pristup Pokrajini i Pećkoj patrijaršiji, zabranjuje se ulazak humanitarnim radnicima, ljudima iz javnog života. To je iživljavanje kojim politička garnitura u Prištini pokazuje svoje pravo lice, ali za to mnogi ne haju, naročito ne njihovi međunarodni sponzori.

- Verujete li da će ZSO ikada biti formirana?

- Ne verujem da Kurti namerava da dozvoli formiranje Zajednice srpskih opština, jer koncept društva u kojem jedna evidentno ugrožena grupa treba da dobije čvrste institucionalne garancije svojih prava, direktno je suprotan njegovim šovinističkim zamislima. Ipak, ne možemo trenutno da znamo da li će albanska populacija na KiM, možda u nekom trenutku iznedriti umerenije političke snage sa kojima će biti moguće razgovarati na konstruktivan i produktivan način, kao i kakav će biti razvoj geopolitičkih okolnosti u svetu. Naše je da budemo strpljivi. Verujem da će doći vreme za prave pregovore.

- Naš narod na KiM stalno je na udaru Prištine. Strahujete li da bi mogao da se ponovi pogrom?

- Izuzetno smo zabrinuti za težak položaj Srba, svakodnevno su izloženi Kurtijevom teroru, od zabrane transporta srpske robe, lekova, nelegalne eksproprijacije, nametanja lažnih gradonačelnika na severu, do proizvoljnih i protivpravnih hapšenja Srba. Pogrom, poput onog 2004. godine, nije moguć, jer je Srbija, pod vođstvom predsednika Vučića, čvrsto rešena da to ne dozvoli. I Kurti je shvatio da mu bolje idu i prolaze perfidnije metode puzećeg etničkog čišćenja, zasnovanog na politici stalnog zastrašivanja i terora koja bi za posledicu trebalo da ima postepeno iseljavanje srpskih porodica. Svet postaje sve nestabilniji i moramo da budemo na oprezu.

- Kakve su šanse da se postigne pomak oko dinara, s obzirom na to da Priština hoće da protera našu valutu?

- Političkoj strukturi na čijem je čelu Kurti smeta sve što predstavlja Srbiju u Pokrajini i činjenicu da je srpski karakter KiM neizbrisiv. On bi, da može, najradije potezom gumice izbrisao svaki pomen Srbije i Srba. Na Vidovdan su ekstremisti kidisali na srpske trobojke. Dinar, kojim se na KiM plaća od vremena Nemanjića, jedan je od simbola Srbije i to Kurtija uzrujava. Iza zabrane dinara ne krije se nikakva finansijska logika, to je deo procesa rušenja svakog prisustva Srbije. Ako se tome doda i činjenica da Srbi na KiM ne mogu da u svojim mestima podižu plate, penzije i socijalna davanja, koja im svakog meseca uplaćuje Srbija, jasno je da je protivpravna odluka doneta da bi se dodatno pritisnuo srpski narod. Beograd nikada neće ostaviti srpski narod na cedilu i zato smo obezbedili alternativne načine podizanja novca. U dijalogu nećemo prestati da tražimo najpovoljnija rešenja.