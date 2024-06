SRBIJA NIKAD NEĆE PRIHVATITI OKTROISANOG LIDERA SRPSKE: Vučić o pokušaju rušenja Dodika - Ne prihvatamo marionete, samo volju srpskog naroda

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić ovog jutra govori o svim važnim i gorućim temama za Srbiju. Vučić je između ostalog govorio i o situaciji u Republici Srpskoj.

FOTO TANJUG/ STRAHINJA AĆIMOVIĆ

- Oni misle da ruše Dodika, sada je problem ko će kako da prihvati tog oktroisanog. Srbija nikad neće prihvatiti oktroisanog lidera Srpske, već samo izbor srpskog naroda. Samo da to znaju. I to nije pitanje ljubavi prema Vučiću i Dodiku, ili bilo kome, to je pitanje poštenja i poštovanja volje srpskog naroda. Mislim da oni već ozbiljno razmišnjaju o tome, da su već ušli u fazu nagovaranja onih koji koji treba da donose presudu protiv Dodika, da ona bude osuđujuća. Već su mnoge pripreme izvršene čak i za eventualnu reakciju koja nije politička. Komplikuju na sve moguće strane. U svim tim uslovima za nas je strašno važno da čuvamo mir i sačuvamo naš narod i verujem da ćemo uspeti - naveo je Vučić.

